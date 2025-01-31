В Тюменской области похищенную тремя взрослыми ученицу доставили в отдел полиции
Машину со школьницей нашли после опроса очевидцев и изучения записей камер видеонаблюдения, по которым удалось идентифицировать автомобиль и установить его маршрут
31 января 2025, 22:55, ИА Амител
Похищенную 13-летнюю школьницу из Тюменской области и трех взрослых, с которыми ее нашли, доставили в отдел полиции. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Машину со школьницей нашли после опроса очевидцев и изучения записей камер видеонаблюдения, по которым удалось идентифицировать автомобиль и установить его маршрут. Машину остановили сотрудники Госавтоинспекции в Саратовской области. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее СМИ сообщили, что двое неизвестных мужчин похитили 13-летнюю девочку в Тюменской области. Ее посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Инцидент произошел 30 января в селе Княжево.
Согласно первой информации, мужчины подкараулили ребенка у школы и насильно усадили в автомобиль Kia Rio серебристого цвета. Установить направление, в котором они могли уехать, не удалось.
05:26:15 01-02-2025
Ужас господа((( Похитители ребенка смогли увезти на 1700 километров от дома.
09:21:42 01-02-2025
Гость (05:26:15 01-02-2025) Ужас господа((( Похитители ребенка смогли увезти на 1700 кил... Ну хоть нашли живой
09:38:17 01-02-2025
Гость (05:26:15 01-02-2025) Ужас господа((( Похитители ребенка смогли увезти на 1700 кил... Оперативность - одна из сильных сторон МВД
09:37:40 01-02-2025
Это означает, что автомобиль проехал минимум 1700 километров. По трассам утыканым камерами и кучи стационарных и нет постов ГИБДД.
Т.е если бы у них хватило ума поменять автомобиль где-то по среди маршрута. Их не нашли бы никогда
09:39:36 01-02-2025
А цыганина поймали ?
15:36:21 01-02-2025
Не удивлюсь, если выяснится, что никто никого не похищал.
15:08:29 02-02-2025
Гость (15:36:21 01-02-2025) Не удивлюсь, если выяснится, что никто никого не похищал....
Яжмамочки, минусите хоть до посинения. Вы закрываете глаза на то, что ваши тринадцатилетние конфеточки порой творят. А вытворяют они совсем дикие вещи. Мне пофиг на ваши минусы и на ваши нимфеток. А вам с ними всю жизнь мучаться