В Тюменской области похищенную тремя взрослыми ученицу доставили в отдел полиции

Машину со школьницей нашли после опроса очевидцев и изучения записей камер видеонаблюдения, по которым удалось идентифицировать автомобиль и установить его маршрут

31 января 2025, 22:55, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Похищенную 13-летнюю школьницу из Тюменской области и трех взрослых, с которыми ее нашли, доставили в отдел полиции. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Машину со школьницей нашли после опроса очевидцев и изучения записей камер видеонаблюдения, по которым удалось идентифицировать автомобиль и установить его маршрут. Машину остановили сотрудники Госавтоинспекции в Саратовской области. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее СМИ сообщили, что двое неизвестных мужчин похитили 13-летнюю девочку в Тюменской области. Ее посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Инцидент произошел 30 января в селе Княжево.

Согласно первой информации, мужчины подкараулили ребенка у школы и насильно усадили в автомобиль Kia Rio серебристого цвета. Установить направление, в котором они могли уехать, не удалось.