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Пухлому котику помогли спуститься со столба в Бийске

Пушистый просидел наверху четверо суток

10 октября 2024, 21:05, ИА Амител

Бийские зоозащитники помогли пухлому коту спуститься со столба. Об этом сообщает Mash Siberia

По словам местных жителей, хвостатый забрался наверх и просидел там почти четыре дня. Спуститься сам не мог, от страха и усталости даже перестал издавать звуки.

Активисты узнали о случившемся, вместе собрали три тысячи рублей и вызвали автовышку.

Кота спустили на землю. После спасения он снова размяукался.

Бийск животные

Комментарии 5

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Гость

22:46:27 10-10-2024

Надо покупать автовышку

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Гость

16:36:19 11-10-2024

Гость (22:46:27 10-10-2024) Надо покупать автовышку... Точно, хозяину этого долбанутого кота

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Гость

23:23:50 10-10-2024

Всем спасибо!

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Гость

08:15:42 11-10-2024

От бийских "безопасных" чипированных и стерилизованных стай собачек убегал, видать...

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Гость

12:22:01 11-10-2024

Ерунда какая-то, кошаки прекрасно залазят и слазят со столбов самостоятельно, еще спецбригаду для этого вызывать, маразм.

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