Пухлому котику помогли спуститься со столба в Бийске

Пушистый просидел наверху четверо суток

10 октября 2024, 21:05, ИА Амител

Бийские зоозащитники помогли пухлому коту спуститься со столба. Об этом сообщает Mash Siberia.

По словам местных жителей, хвостатый забрался наверх и просидел там почти четыре дня. Спуститься сам не мог, от страха и усталости даже перестал издавать звуки.

Активисты узнали о случившемся, вместе собрали три тысячи рублей и вызвали автовышку.

Кота спустили на землю. После спасения он снова размяукался.