Пухлому котику помогли спуститься со столба в Бийске
Пушистый просидел наверху четверо суток
10 октября 2024, 21:05, ИА Амител
Бийские зоозащитники помогли пухлому коту спуститься со столба. Об этом сообщает Mash Siberia.
По словам местных жителей, хвостатый забрался наверх и просидел там почти четыре дня. Спуститься сам не мог, от страха и усталости даже перестал издавать звуки.
Активисты узнали о случившемся, вместе собрали три тысячи рублей и вызвали автовышку.
Кота спустили на землю. После спасения он снова размяукался.
22:46:27 10-10-2024
Надо покупать автовышку
16:36:19 11-10-2024
Гость (22:46:27 10-10-2024) Надо покупать автовышку... Точно, хозяину этого долбанутого кота
23:23:50 10-10-2024
Всем спасибо!
08:15:42 11-10-2024
От бийских "безопасных" чипированных и стерилизованных стай собачек убегал, видать...
12:22:01 11-10-2024
Ерунда какая-то, кошаки прекрасно залазят и слазят со столбов самостоятельно, еще спецбригаду для этого вызывать, маразм.