В Уфе мигранты удерживали и избивали 16 детей
Следователи устанавливают родителей несовершеннолетних
12 июля 2024, 17:50, ИА Амител
В Башкирии возбудили уголовное дело по факту истязания и незаконного лишения свободы 16 несовершеннолетних в возрасте от 4 до 16 лет, сообщает республиканский СК.
"На протяжении длительного времени незаконно удерживались в арендованной квартире, где к ним систематически применялись незаконные методы воспитания, сопряженные с жестоким обращением в виде нанесения побоев. Один из подростков сбежал из квартиры и обратился за помощью в ближайший магазин", – рассказали в ведомстве.
Ночью 12 июля 2024 года детей освободили. Задержали двоих фигурантов – граждан Республики Таджикистан.
Следователи устанавливают родителей несовершеннолетних. Детей поместили в специализированные социальные учреждения.
19:04:04 12-07-2024
То есть 12 детей пропали и их не искали?
19:56:17 12-07-2024
Ну что получили дешёвую раб силу? Уже не только с игровых площадок выгоняют. Но и детей воруют и избивают.
20:12:56 12-07-2024
Превратили страну в помойку.
20:48:16 12-07-2024
Ну раз никто не искал этих детей, значит это детский сад мигрантов.
21:26:32 12-07-2024
ка-то все мутно, 16 человек в одной квартире плюс избиватели и никто ничего не слышал,
06:17:55 13-07-2024
Наверное дети разжигают национальный вопрос по заказу фашингтонского обкома? Или госду.е пора уже глазоньки разуть?
08:01:41 13-07-2024
так это их же дети.
13:31:30 13-07-2024
Элен без ребят (08:01:41 13-07-2024) так это их же дети. ... незаконное удержание...устанавливают родителей - пока похоже, что нет
09:54:39 14-07-2024
Гость (13:31:30 13-07-2024) незаконное удержание...устанавливают родителей - пока похоже... ну конечно, пропали 16 детей и их никто не искал. так я и поверила)).
это стопудово дети мигрантов, а кто-то из соседей пожаловался. возможно, это нелегалы, и чтобы дети не отсвечивали, их закрыли в одном месте. или организовали "детсад", пока родители на стройках работают. в общем, следствие разберется кто виноват)