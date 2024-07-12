В Уфе мигранты удерживали и избивали 16 детей

Следователи устанавливают родителей несовершеннолетних

12 июля 2024, 17:50, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту истязания и незаконного лишения свободы 16 несовершеннолетних в возрасте от 4 до 16 лет, сообщает республиканский СК.

"На протяжении длительного времени незаконно удерживались в арендованной квартире, где к ним систематически применялись незаконные методы воспитания, сопряженные с жестоким обращением в виде нанесения побоев. Один из подростков сбежал из квартиры и обратился за помощью в ближайший магазин", – рассказали в ведомстве.

Ночью 12 июля 2024 года детей освободили. Задержали двоих фигурантов – граждан Республики Таджикистан.

Следователи устанавливают родителей несовершеннолетних. Детей поместили в специализированные социальные учреждения.