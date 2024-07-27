В Ульяновске при пожаре в жилом доме погиб двухлетний мальчик и двое взрослых

Возбуждено уголовное дело

27 июля 2024, 09:05, ИА Амител

Пожар в Ульяновске / Кадр из видео: SHOT

Три человека, в том числе ребенок, погибли во время взрыва и пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, сообщили в областном Следкоме.

Инцидент случился 26 июля около 19:30 по местному времени.

"В результате хлопка в одной из квартир дома по улице Корунковой Засвияжского района Ульяновска и возникшего после этого пожара погибли три человека, в том числе 2-летний мальчик. В результате пожара уничтожено имущество жильцов", – рассказали в СК.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

SHOT отмечает, что причиной пожара стал самодельный самогонный аппарат с газовой горелкой. Помимо трех погибших, травмы получили четыре человека, трое госпитализированы. Площадь пожара составила 200 "квадратов".