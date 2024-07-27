В Ульяновске при пожаре в жилом доме погиб двухлетний мальчик и двое взрослых
Возбуждено уголовное дело
27 июля 2024, 09:05, ИА Амител
Три человека, в том числе ребенок, погибли во время взрыва и пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, сообщили в областном Следкоме.
Инцидент случился 26 июля около 19:30 по местному времени.
"В результате хлопка в одной из квартир дома по улице Корунковой Засвияжского района Ульяновска и возникшего после этого пожара погибли три человека, в том числе 2-летний мальчик. В результате пожара уничтожено имущество жильцов", – рассказали в СК.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
SHOT отмечает, что причиной пожара стал самодельный самогонный аппарат с газовой горелкой. Помимо трех погибших, травмы получили четыре человека, трое госпитализированы. Площадь пожара составила 200 "квадратов".
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