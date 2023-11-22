В Ульяновской области столкнулись пассажирский и маневровый поезда
Пострадали 25 человек
22 ноября 2023, 20:46, ИА Амител
Фото: amic.ru
Два поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на РЖД, пострадали 25 человек.
Инцидент произошел на Куйбышевской железной дороге – там столкнулись пассажирский поезд рейса Адлер – Пермь и маневровый локомотив.
По словам источника агентства, всего в пассажирском поезде находились почти 400 человек, в том числе более 90 детей. Вагоны с рельсов не сошли, а железнодорожное полотно и контактные линии не получили повреждений.
Что послужило причиной происшествия – выясняется. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку.
Комментарии 0