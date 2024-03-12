В университетах с нового учебного года введут "Историю религии России"
Студентам расскажут о религиозных традициях, ценностях семьи и служении Отечеству
12 марта 2024, 11:40, ИА Амител
В Минобрнауки РФ подтвердили намерение ввести курс "История религии России" во всех высших учебных заведениях с сентября 2024 года, пишет "Парламентская газета".
"Изучать предмет будут 72 часа. В рамках первого раздела студентам расскажут о предпосылках христианства, великой схизме, возникновении ислама, истоках буддизма и новых религиозных движениях", – поясняет издание.
Авторы курса уверяют, что эти знания необходимы для понимания процессов формирования России как поликонфессионального государства – этому посвятят второй раздел.
В третьем разделе студентам расскажут о религиозных традициях, в том числе о ценностях семьи и служении Отечеству.
Отмечается, что с 2023 года курс уже стал обязательным в 28 вузах страны.
11:45:35 12-03-2024
Зачем зомбировать??? Насильно мил не будешь! Понятно, что ТАК УДОБНО......
11:54:27 12-03-2024
А как правильно ведьму сжигать тоже расскажут? Про пытки еретиков тоже любопытно было бы, как и про физическое уничтожение иноверцев (сожжение заживо староверов, которое потом "самосожжением" объявили, например)? В общем, про все примеры "любви к ближнему", культивируемые религией...
11:58:02 12-03-2024
Гость (11:54:27 12-03-2024) А как правильно ведьму сжигать тоже расскажут? Про пытки ере... это на практических занятиях изучать будут))
12:00:53 12-03-2024
В ВУЗах на юрфаках всегда была История Религии. Это ведь был в том числе источник права. На основе нравственных норм религии появлялись правовые нормы
12:07:13 12-03-2024
Гость (12:00:53 12-03-2024) В ВУЗах на юрфаках всегда была История Религии. Это ведь был... Нравственных норм? А крепостное право -жесточайшая эксплуатация человека - это нравственная норма закреплённая в законе того времени? Классовая теория Маркса лучше объясняет причины явлений, чем религия с нравственностью.
13:21:02 12-03-2024
Гость (12:07:13 12-03-2024) Нравственных норм? А крепостное право -жесточайшая эксплуата... Крепостное право появилось явно не на основе норм религии. В 10 заповедях это не прослеживается. Другое дело, что служители иногда хитро трактовали несправедливые законы, но это вопросы к ним, а не к религии. Маркса тоже по разному трактуют
13:43:48 12-03-2024
Гость (12:00:53 12-03-2024) В ВУЗах на юрфаках всегда была История Религии. Это ведь был... А у нас в универе при СССР был Научный атеизм.
14:02:07 12-03-2024
Гость (13:43:48 12-03-2024) А у нас в универе при СССР был Научный атеизм.... ]
Его можно рассматривать и в рамках Истории религии. Появилась религия, появился атеизм. Там вопрос насколько он научный. Критерий истины это практика, но трудно практически подтвердить, что после смерти ничего нет. Тела больше нет, но вдруг не тело главное
12:07:57 12-03-2024
А как насчет верований коренных Русов? Как насчет отсчёта летоисчисления от сотворения Мира в звёздном храме, которому на несколько миллиардов лет больше, чем чужеродным забугорным религиям?
Причем тут христианство и Русь? В нём нет ни одного русского имени! Религия - это хобби, незачем его навязывать принудительно. Лучше правду рассказать о садизме и мазохизме...
12:09:25 12-03-2024
Особенно актуальна эта дисциплина в технических университетах. Правда придется 72 часа отщипнуть от сопромата, но это не критично.
13:02:06 12-03-2024
Гость (12:09:25 12-03-2024) Особенно актуальна эта дисциплина в технических университета... мост и так простоит волей Божию
13:56:45 12-03-2024
Гость (12:09:25 12-03-2024) Особенно актуальна эта дисциплина в технических университета...
Высшая школа на то и Высшая! Человек с высшим образованием должен быть всесторонне развит. Это болонская система стала выпускать ограниченных ремесленников, а советская школа готовила творцов! Очень хорошо, что мы возвращаемся к истокам. Еще бы логику в школе ввели.
18:52:15 12-03-2024
Гость (13:56:45 12-03-2024)
Высшая школа на то и Высшая! Человек с высшим образованием ...
Назови, в каком вузе Барнула была введена болонская система и в чем конкретно она проявлялась?
12:16:30 12-03-2024
Если рассказать всю правду, то от христианской церкви с ее экстрасенсами останется один пшик.
12:21:05 12-03-2024
Гость (12:16:30 12-03-2024) Если рассказать всю правду, то от христианской церкви с ее э... от любой религии
12:17:26 12-03-2024
И что, правду расскажут? Что церковь подчинялась Константинополю и являлась проводником власти метрополии над нами, колонией?
12:25:15 12-03-2024
"В третьем разделе студентам расскажут о религиозных традициях, в том числе о ценностях семьи и служении Отечеству"
Никогда не был религиозным и не знал что семья и Отечество религиозные традиции)
12:26:50 12-03-2024
"религия есть опиум народа... род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ..."
В. И. Ленин
13:16:14 12-03-2024
Элен без ребят (12:26:50 12-03-2024) "религия есть опиум народа... род духовной сивухи, в которой... В СССР приводили лишь часть этой цитаты. "Религия есть опиум для народа, она облегчает его страдания". Согласитесь, смысл фразы полностью меняется
13:26:09 12-03-2024
Гость (13:16:14 12-03-2024) В СССР приводили лишь часть этой цитаты. "Религия есть опиум... это вы Маркса цитируете, а у меня цитата Ленина.
13:30:18 12-03-2024
Элен без ребят (12:26:50 12-03-2024) "религия есть опиум народа... род духовной сивухи, в которой... В дисциплине половина названия "История", а к истории у Ленина хорошее отношение, он считал что ее надо знать, она подтверждала его выкладки по развитию общества. Поэтому надо знать в чем положительные и отрицательные стороны развития религии, есть ощущение, что половина комментаторов этого не знают. Для многих религия это поп с дорогими часами на гелендвагене. А это вообще не религия
17:11:20 12-03-2024
Гость (13:30:18 12-03-2024) В дисциплине половина названия "История", а к истории у Лени... есть впечатление, что будут только положительные стороны, согласно генеральной линии партии ЕР.
17:44:27 12-03-2024
Гость (13:30:18 12-03-2024) В дисциплине половина названия "История", а к истории у Лени... наивно думать что поп на гелике будет преподавать религию по Библии. Он выдаст трактовки удобные ему и хозяевам его во власти.
19:41:47 12-03-2024
Гость (13:30:18 12-03-2024) В дисциплине половина названия "История", а к истории у Лени... Поддерживаю. История религии интересна как история любой сущности, быть то наука, искусство и любое направление. Можно оставаться атеистом и при этом ориентироваться в традициях родственников. Если уж совсем воротит, то можно принять изучение религии во ВтУЗах как изучение болезней в меде или преступности на юрфаке, чтобы не надеяться в будущем на потустороннее при криворуком конструировании:)
12:51:51 12-03-2024
Гиппократ: «Знание порождает науку, а незнание — веру».
13:57:45 12-03-2024
Если вы в школе плохо учили физику и химию, весь мир для вас будет наполнен чудесами ))))
14:04:45 12-03-2024
Гость (13:57:45 12-03-2024) Если вы в школе плохо учили физику и химию, весь мир для вас... Даже если вы в школе хорошо учили физику и химию, для вас может оказаться сюрпризом, что вы не все знаете про мир
12:52:50 12-03-2024
я вот думаю тут не все так просто... ценности, традиции и служение это понятно зачем, но есть еще один актуальный вопрос - снижение численности населения, привлечение мигрантов, и сосуществование как с коренными национальностями (чечены, буряты, якуты, ....), так и с завозными. Поэтому ислам, буддизм...
15:54:09 12-03-2024
а будут в этом курсе касаться Никонианской реформы и церковного раскола в царской России? Как десятками тысяч уничтожали староверов и преследовали их царские власти (сжигали, вешали, насильно заставляли присягать новой вере, ссылали на каторгу, отбирали детей, имущество в казну), да так что староверы бежали не только в Сибирь, но и до Канады добежали? А население настолько уменьшилось в своем количестве, что податей стало мало собирать и казна оскудела, и из-за этого решили все таки разрешить верить по старому (а не по человеколюбию, как тут начинают загонять современные попы). Или опять будут плакаться какие большевики плохие, а попы хорошие, и как они страдали за веру?
17:39:01 12-03-2024
Дурдом. Вместо того чтобы вести атеистическую работу и просвещать молодежь, они как при царском режиме продолжают оболванивать людей.