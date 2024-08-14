В ведро с водой не бросим. Как в школах Алтая будут бороться с телефонами на уроках
Закон о запрете мобильных телефонов на уроках будет действовать по всей России
14 августа 2024, 09:45, ИА Амител
С 1 сентября 2024 года в России вступает в силу запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках. Как этот закон будут реализовывать в школах Алтайского края, в "Переговорке" на amic.ru рассказал заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев.
По его словам, каждая образовательная организация установит свой собственный формат "борьбы" с телефонами. Где-то ученики должны будут складывать гаджеты в специальную коробку, а где-то могут и совсем запретить приносить телефоны в школу.
"Конечно, мы не будем действовать так жестко, как в одном из популярных роликов в интернете: зашел в класс с телефоном — брось его в ведро с водой", - успокоил Юрий Абдуллаев. Но подчеркнул, что закон соблюдать придется.
Также он рассказал, как к этому новшеству относятся родители. Об этом смотрите в видео выше.
А полная версия "Переговорка" с заместителем председателя правительства Алтайского края выйдет на amic.ru 15 августа. Поговорили, какие новые предметы появятся в школах в новом учебном году, зачем они нужны и насколько к этому готовы образовательные учреждения Алтайского края. Чем новый урок "Основа безопасности и защита Родины" кардинально отличается от привычного всем ОБЖ. Как новый закон о защите чести и достоинства учителя позволит педагогам защитить себя от школьных хулиганов. А также о том, насколько готовы школы к новому учебному году и нужно ли отменять ЕГЭ.
09:56:08 14-08-2024
прибить гвоздем соточкой к стене и все. чего тут изобретать...
10:05:51 14-08-2024
Мусик (09:56:08 14-08-2024) прибить гвоздем соточкой к стене и все. чего тут изобретать.... если дебилы не понимают слова, тогда-да, можно и гвоздем.
10:08:30 14-08-2024
В ведро с водой не бросим - а вы попробуйте -потом купите новый делов то.
10:28:27 14-08-2024
Гость (10:08:30 14-08-2024) В ведро с водой не бросим - а вы попробуйте -потом купите но... Можно не пробовать, а делать именно так. Сказано же не приносить, значит запрещено. Оставлять дома и будет цел телефон.
10:41:05 14-08-2024
Гость (10:28:27 14-08-2024) Можно не пробовать, а делать именно так. Сказано же не прино... Телефон - имущество. И не дешёвое. Попробуй, кинь в воду.
18:36:19 14-08-2024
Гость (10:28:27 14-08-2024) Можно не пробовать, а делать именно так. Сказано же не прино... у меня ребенок один в школу ходит + кружки. Возможность отзвониться и сказать, что все нормально - из точки А в точку Б прибыл - это нужно. Что на уроках пользоваться нельзя - согласен полностью. Но, телефон - собственность ребенка. Советы про прибить гвоздем и бросить в ведро - не от большого ума, к сожалению.
10:52:37 14-08-2024
Гость (10:08:30 14-08-2024) В ведро с водой не бросим - а вы попробуйте -потом купите но... яжемать?
10:21:10 14-08-2024
А как быть с бесконечными заданиями , выполняемыми на портале Учи.ру? всем компы на стоы поставят с выходом в интернет?
10:45:34 14-08-2024
Гость (10:21:10 14-08-2024) А как быть с бесконечными заданиями , выполняемыми на портал... А они на уроках такие задания выполняют? или может им это на дом задают?
11:19:51 14-08-2024
Гость (10:45:34 14-08-2024) А они на уроках такие задания выполняют? или может им это на... учи ру делаются за полчаса. и то это если филонить. невелика нагрузка - на шутеры больше уходит.
так что не надо ля-ля. просто заниматься надо с детьми, к дисциплине приучать - и всё наладится.
11:59:19 14-08-2024
Гость (10:45:34 14-08-2024) А они на уроках такие задания выполняют? или может им это на... на уроке
10:27:14 14-08-2024
Абдуллаев сам-то в школе давно был?
Закон бредовый, такой же как запрет курения в общественных местах. Курил и, курят и будут курить, потому как к каждому полицейского не приставить.
Точно так же и в школах — только повысит градус ненависти детей к школе и увеличит количество ссор учеников с учителями (как следствие, и оскорблений учителя учениками).
Почему у власти до сих пор дебилы, которые могут только запрещать?
13:46:08 14-08-2024
Гость (10:27:14 14-08-2024) Абдуллаев сам-то в школе давно был?Закон бредовый, такой... в общественных местах не курят, по сравнению с тем, что было раньше.
10:53:17 14-08-2024
А учить в школах они собираются? Или только бороться и типа воспитывать?
11:14:16 14-08-2024
Гость (10:53:17 14-08-2024) А учить в школах они собираются? Или только бороться и типа ... учить в том числе и дисциплине.
15:45:26 14-08-2024
Мусик (11:14:16 14-08-2024) учить в том числе и дисциплине.... а дисциплина это не то, когда у тебя что-то отобрали и ты не можешь этим пользоваться, дисциплина - это когда можешь, но знаешь что нельзя, и не пользуешься поэтому. А то на входе в класс еще и кляп засовывать надо, для дисциплины.
11:15:42 14-08-2024
Гость (10:53:17 14-08-2024) А учить в школах они собираются? Или только бороться и типа ...
Не устраивает - учите дома сами. Только чему научите? Пить, курить и материться?
12:52:08 14-08-2024
Гость (11:15:42 14-08-2024) Не устраивает - учите дома сами. Только чему научите? Пи... А ваших детей еще в школе не научили пить, курить и материться? я учу, например, математике, т.к. студент первого курса пединститута, коего нам назвали Учителем, не в состоянии доступно объяснить что такое дробь и как их складывать, делить умножать. Про общий знаменатель в школе вообще умолчали. Полгода дома делили яблоки и пиццы (воображаемые) на части, складывали их и умножали. Повторяем английский, ну хотя бы слова и совсем простые правила. Надо бы еще историю, биологию обсуждать, но сил уже не хватает. Так вот давайте сначала обеспечим школы Учителями, которые смогут вести урок так, чтоб школьник про телефон и не вспомнил, а уж потом для особо отъявленных введем запреты. Да, и МНЕ спокойней, когда я знаю, что если у ребенка что-то случиться, он мне позвонит и спросит что делать.
13:34:32 14-08-2024
Гость (12:52:08 14-08-2024) А ваших детей еще в школе не научили пить, курить и материт... ]
Если случится что-то ТАКОЕ - вам позвонят - не переживайте.
13:41:36 14-08-2024
Гость (12:52:08 14-08-2024) А ваших детей еще в школе не научили пить, курить и материт... И вот из-за вас таких умников в школе будут работать лишь первокурсники и то недолго, потому как нервы они не стальные
15:40:47 14-08-2024
Гость (13:41:36 14-08-2024) И вот из-за вас таких умников в школе будут работать лишь пе... каких таких? которые своих детей учат, за учителями их работу доделывают? а вы думаете они по этому поводу очень переживают, да?
13:45:54 14-08-2024
Гость (12:52:08 14-08-2024) А ваших детей еще в школе не научили пить, курить и материт... вспомогательная школа, рискну уточнить?
12:54:11 14-08-2024
Гость (11:15:42 14-08-2024) Не устраивает - учите дома сами. Только чему научите? Пи... Деточка, ты опоздал с советом. Уже выучили и воспитали. Но в текущих реалиях да, только домашнее обучение.
11:53:07 14-08-2024
Школа не УЧИТ а дает направление.
14:34:49 14-08-2024
Гость (11:53:07 14-08-2024) Школа не УЧИТ а дает направление.... Да, сейчас так. Дают лишь общие понятия, а все дело в том, что подход к организации учебного процесса в корне изменился в худшую сторону. О получении знаний даже по фундаментальным предметам и нет речи. Зато как ужесточились правила в отношении учеников. И к этому есть основание, к сожалению.
Отношения в семье сейчас деградировали. Порядочность, мораль, нравственность ныне совсем не в почете. Интернет, TV, радио, фильмы, компьютерные игры полностью переформатировали сознание детей. А тут еще и школа со своими обязательными и зачастую с противоположными основополагающими истинами. Куда деваться детям, а отсюда и весь раздрай! Проблема слишком сложная и простых решений быть не может.
12:43:33 14-08-2024
"каждая образовательная организация установит свой собственный формат "борьбы" с телефонами.. " - плохо, должен быть единый стандарт по стране.. думать надо в будущее.
13:09:38 14-08-2024
Сначала надо сделать чтобы взрослые, приходя на работу, бросали свои телефоны в ведро. Прям на входе в организацию. Прям до вечера чтоб никаких телефонов. Только кнопочный рабочий, прибитый к рабочему месту.
А потом можно уже и за детей браться)
13:46:50 14-08-2024
Гость (13:09:38 14-08-2024) Сначала надо сделать чтобы взрослые, приходя на работу, брос... Учитель по английскому на уроке всегда в телефоне. То с сыном беседует, то с мужем, то с мамой. 101 лицей
13:50:35 14-08-2024
Гость (13:09:38 14-08-2024) Сначала надо сделать чтобы взрослые, приходя на работу, брос... кста, есть такие организации.
14:37:07 14-08-2024
Гость (13:09:38 14-08-2024) Сначала надо сделать чтобы взрослые, приходя на работу, брос... Да что вы говорите!!!! А я в силу своих должностных обязанностей с телефоном не расстаюсь. Даже дома, он всегда рядом
16:53:34 14-08-2024
зайдите в любое общественное место. Что вы видите? Я вижу кучу людей которые вперились в телефоны
И не общаются друг с другом. Во первых они садят зрение. В вторых им в мозги вбивается пропаганда из за бугра нашими злейшими западными врагами
Я бы вообще телефоны запретил. Надо позвонить - есть общественный телефон на углу
09:43:47 15-08-2024
Влад (16:53:34 14-08-2024) зайдите в любое общественное место. Что вы видите? Я вижу ку... Точно.