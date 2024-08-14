В ведро с водой не бросим. Как в школах Алтая будут бороться с телефонами на уроках

Закон о запрете мобильных телефонов на уроках будет действовать по всей России

14 августа 2024, 09:45, ИА Амител

С 1 сентября 2024 года в России вступает в силу запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках. Как этот закон будут реализовывать в школах Алтайского края, в "Переговорке" на amic.ru рассказал заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев.

По его словам, каждая образовательная организация установит свой собственный формат "борьбы" с телефонами. Где-то ученики должны будут складывать гаджеты в специальную коробку, а где-то могут и совсем запретить приносить телефоны в школу.

"Конечно, мы не будем действовать так жестко, как в одном из популярных роликов в интернете: зашел в класс с телефоном — брось его в ведро с водой", - успокоил Юрий Абдуллаев. Но подчеркнул, что закон соблюдать придется.

Также он рассказал, как к этому новшеству относятся родители. Об этом смотрите в видео выше.

А полная версия "Переговорка" с заместителем председателя правительства Алтайского края выйдет на amic.ru 15 августа. Поговорили, какие новые предметы появятся в школах в новом учебном году, зачем они нужны и насколько к этому готовы образовательные учреждения Алтайского края. Чем новый урок "Основа безопасности и защита Родины" кардинально отличается от привычного всем ОБЖ. Как новый закон о защите чести и достоинства учителя позволит педагогам защитить себя от школьных хулиганов. А также о том, насколько готовы школы к новому учебному году и нужно ли отменять ЕГЭ.