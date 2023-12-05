В водоканале прокомментировали падение девушки в открытый люк в Барнауле

Представители компании отметили, что этот объект находится на балансе другой организации

05 декабря 2023, 18:46, ИА Амител

Кадр из видео

Открытый люк, в который провалилась жительница Барнаула с собачкой, не стоит на балансе водоканала. Об этом рассказали amic.ru в пресс-службе компании.

Напомним, что горожанка вышла на прогулку с собакой и упала в люк, присыпанный снегом, утащив питомца за собой. Девушке на помощь пришли спасатели, которые подняли ее наверх. Медицинская помощь ей не потребовалась. Собаке тоже.

Представители водоканала отметили, что барнаульцы могут сообщить об открытых люках по номеру 500-101.