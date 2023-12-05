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В водоканале прокомментировали падение девушки в открытый люк в Барнауле

Представители компании отметили, что этот объект находится на балансе другой организации

05 декабря 2023, 18:46, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Открытый люк, в который провалилась жительница Барнаула с собачкой, не стоит на балансе водоканала. Об этом рассказали amic.ru в пресс-службе компании.

Напомним, что горожанка вышла на прогулку с собакой и упала в люк, присыпанный снегом, утащив питомца за собой. Девушке на помощь пришли спасатели, которые подняли ее наверх. Медицинская помощь ей не потребовалась. Собаке тоже.

Представители водоканала отметили, что барнаульцы могут сообщить об открытых люках по номеру 500-101.  

"Если это наш колодец, мы его закроем, а если не наш, огородим его и сообщим организации, которая за него отвечает", – добавили в пресс-службе.

Барнаул

Комментарии 6

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гость

19:21:52 05-12-2023

Ты смотри, упал в колодец и только тогда: если наш колодец, закроем. Если нет, пусть открыт(( Ужас.

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Гость

22:27:07 05-12-2023

гость (19:21:52 05-12-2023) Ты смотри, упал в колодец и только тогда: если наш колодец, ... Прочитайте новость ещё раз. Там совсем не так написано

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Гость

21:50:15 05-12-2023

Такое впечатление что водоканал бандеровцы захватили ?

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В тему

09:53:19 06-12-2023

Когда водоканал собирает деньги, то все водопроводные сети его. А если ремонтировать, перекладывать или отвечать, как в этом случае, то давайте будем посмотреть...

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Гость

15:55:55 06-12-2023

У нас сегодня аварийка приехала и сейчас закапывают яму под окнами, больше года наверно была дыра после аварийного ремонта. Сначала рядом кусок бордюра положили, потом треногу с подвязанной тряпкой поставили, потом вся конструкция завалилась, и вот чудо произошло, затолкали палки в яму и заваливают жижей из снега и земли. Оказывается для этого надо было девушке провалиться в колодец . Пока гром не грянет, мужик не перекрестица.

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Гость

06:46:39 07-12-2023

Колодец=люк?

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