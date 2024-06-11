В водоканале рассказали, сколько отремонтируют колодцев на дорогах Барнаула
И когда завершат все работы
11 июня 2024, 11:00, ИА Амител
Каждый год водоканал приводит в порядок колодцы на проезжих частях Барнаула, которые нуждаются в ремонте. В 2024-м объезд и проверку территории проводили с представителями администрации города и дорожных служб.
"В соответствии с утвержденным графиком на 7 июня из 127 выявленных уже отремонтировано 93 колодца, 4 колодца находятся в работе, а еще 30 мы приведем в порядок до 23 июня", – рассказал главный инженер "Росводоканал Барнаул" Евгений Чайкин.
Чтобы ускорить ремонт, в процессе участвуют не только сотрудники водоканала, но и привлеченные подрядчики. Перед асфальтированием колодец ремонтируют, поднимают до уровня проезжей части, только потом укладывают асфальт.
Напомним, всего на обслуживании водоканала находится около 60 тысяч колодцев водоснабжения и канализации. Сотрудники предприятия регулярно проводят плановые осмотры, однако ежедневно проверять такое число люков невозможно. Если вы увидели открытый или поврежденный колодец, звоните по номер 500-101 или нажмите кнопку "Увидел открытый люк? Сообщи!" на сайте водоканала.
11:29:54 11-06-2024
Когда в центре вернут горячую воду???
13:04:09 11-06-2024
Точка (11:29:54 11-06-2024) Когда в центре вернут горячую воду??? ... Вот как все колодцы отремонтируют, так сразу и дадут горячую воду. Чукча не читатель, чукча писатель?
12:56:07 11-06-2024
Говорили, что до 9 июня, но это же говорили, как обычно. Думаю, еще недельку)))))))))))
13:02:21 11-06-2024
Гость (12:56:07 11-06-2024) Говорили, что до 9 июня, но это же говорили, как обычно. Дум... Как ты связал трубы отопления и горячей воды с колодцами на дорогах? Мне чисто поржать с твоей "логики".
13:22:40 11-06-2024
Гость (13:02:21 11-06-2024) Как ты связал трубы отопления и горячей воды с колодцами на ... Всё связано! Колодцы всякие бывают, для разных труб.
15:59:11 11-06-2024
Гость (13:22:40 11-06-2024) Всё связано! Колодцы всякие бывают, для разных труб.... А ещё колодцы бывают для кабелей телефонной и широкополосной связи. Они тоже влияют на горячую воду?
16:07:55 11-06-2024
Трактор, нада)))))))))))
21:58:11 11-06-2024
На Змейногорском тракте колодцы ремонтируют каждый год, причем одни и те же... Неужели нельзя сделать так, что бы колодцы не проваливались хотя бы в течении пяти лет???