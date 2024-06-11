В водоканале рассказали, сколько отремонтируют колодцев на дорогах Барнаула

И когда завершат все работы

11 июня 2024, 11:00, ИА Амител

Ремонт колодца в Барнауле / Фото: пресс-служба водоканала

Каждый год водоканал приводит в порядок колодцы на проезжих частях Барнаула, которые нуждаются в ремонте. В 2024-м объезд и проверку территории проводили с представителями администрации города и дорожных служб.

"В соответствии с утвержденным графиком на 7 июня из 127 выявленных уже отремонтировано 93 колодца, 4 колодца находятся в работе, а еще 30 мы приведем в порядок до 23 июня", – рассказал главный инженер "Росводоканал Барнаул" Евгений Чайкин.

Чтобы ускорить ремонт, в процессе участвуют не только сотрудники водоканала, но и привлеченные подрядчики. Перед асфальтированием колодец ремонтируют, поднимают до уровня проезжей части, только потом укладывают асфальт.

Напомним, всего на обслуживании водоканала находится около 60 тысяч колодцев водоснабжения и канализации. Сотрудники предприятия регулярно проводят плановые осмотры, однако ежедневно проверять такое число люков невозможно. Если вы увидели открытый или поврежденный колодец, звоните по номер 500-101 или нажмите кнопку "Увидел открытый люк? Сообщи!" на сайте водоканала.