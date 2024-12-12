В военном госпитале Алейска прошла всероссийская акция "Для вас, родные"

Бойцов и ветеранов СВО, проходящих лечение и реабилитацию, поздравили с наступающими новогодними и рождественскими праздниками

12 декабря 2024, 10:23, ИА Амител

Акция "Для вас, родные" в Алейске / Фото: Максим Платонов

11 декабря 2024 года в военном госпитале Алейска состоялась всероссийская акция "Для вас, родные", организованная Ассоциацией ветеранов СВО Алтайского края совместно с региональным отделением ВОД "Волонтеры Победы". Акция прошла при поддержке депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Максима Банных. Главной целью мероприятия стало поздравление с наступающими новогодними и рождественскими праздниками бойцов и ветеранов специальной военной операции, проходящих лечение и реабилитацию.

В рамках акции представителями Ассоциации ветеранов СВО и муниципального штаба ВОД "Волонтеры Победы" Алейска были переданы подарочные наборы и предметы первой необходимости по заявкам самих военнослужащих от лица депутата Максима Банных. Подарки получили 150 бойцов.

"Для меня и моих коллег поддержка таких инициатив – это возможность сказать спасибо тем, кто отдает все силы ради безопасности и будущего страны, сказать бойцам простые, но важные слова благодарности. Мы стараемся обеспечить ребят предметами первой необходимости и поддержать морально. Надеюсь, что это поможет им почувствовать заботу и тепло в эти предпраздничные дни", – поделился Максим Банных.

На мероприятии выступила руководитель муниципального штаба ВОД "Волонтеры Победы" в Алейске Ольга Степанова. Она подчеркнула мужество и самоотверженность бойцов, сердечно поблагодарила их за проявленный героизм и пожелала скорейшего выздоровления.

Акция "Для вас, родные" и другие инициативы, реализуемые в рамках партнерства Благотворительного фонда поддержки населения Алтайского края, учредителем которого является Максим Банных и Ассоциации ветеранов СВО, стали важным звеном в системе поддержки защитников.