В Волгограде отложили референдум о переименовании в Сталинград
Ранее сообщили, что вскоре начнётся опрос среди жителей города
28 марта 2023, 12:01, ИА Амител
Решение о проведении референдума по переименованию Волгограда в Сталинград в ближайшие месяцы приниматься не будет, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Общественный совет по изучению мнения о возвращении Волгограду названия Сталинград вскоре начнётся опрос среди жителей города.
Однако, как заявил председатель областной думы Александр Блошкин на встрече с общественниками, в ближайшее время никакого референдума не будет.
"Сегодня никакого решения приниматься не будет. Не будет приниматься через неделю. Никакого решения не будет приниматься по референдуму через месяц, через два. И точно вам скажу, что референдума в сентябре в единый день голосования тоже не будет", – указал Блошкин.
Как уточняет "Парламентская газета", ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в администрации или на уровне главы государства не ведётся каких-либо обсуждений на счёт переименования Волгограда в Сталинград.
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