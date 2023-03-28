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В Волгограде отложили референдум о переименовании в Сталинград

Ранее сообщили, что вскоре начнётся опрос среди жителей города

28 марта 2023, 12:01, ИА Амител

Иосиф Сталин / Фото: из архива
Иосиф Сталин / Фото: из архива

Решение о проведении референдума по переименованию Волгограда в Сталинград в ближайшие месяцы приниматься не будет, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Общественный совет по изучению мнения о возвращении Волгограду названия Сталинград вскоре начнётся опрос среди жителей города.

Однако, как заявил председатель областной думы Александр Блошкин на встрече с общественниками, в ближайшее время никакого референдума не будет.

"Сегодня никакого решения приниматься не будет. Не будет приниматься через неделю. Никакого решения не будет приниматься по референдуму через месяц, через два. И точно вам скажу, что референдума в сентябре в единый день голосования тоже не будет", – указал Блошкин.

Как уточняет "Парламентская газета", ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в администрации или на уровне главы государства не ведётся каких-либо обсуждений на счёт переименования Волгограда в Сталинград.

Комментарии 6

  • думаю, что горожане бы поддержали.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Опять заняться нечем? Оставьте в покое названия уже. Делом займитесь!
    28 марта, Гость   Ответить
  • Боятся будить лихо! Сколько бы либералы не запускали волн десталинизации (а их 3 как минимум - хрущевская, яковлевско-горбачевская и медведевская), а Сталин всё более популярен в народе и интерес к периоду его правления СССР растёт. Там в том времени спрятана игла кощеева, от которой смерть либералам, поэтому они стеной стоят и будут стоять до последнего.
    28 марта, Гость   Ответить
  • А может вернуться к первоначальному названию - Царицын, коим он был с 1555 по 1925 год?
    28 марта, Гость   Ответить
  • Гость, однако прославился город именно как Сталинград.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Я житель Эстонии, но гражданство России! Я ЗА СТАЛИННРАД
    28 марта, Гость   Ответить
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