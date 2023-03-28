В Волгограде отложили референдум о переименовании в Сталинград

Ранее сообщили, что вскоре начнётся опрос среди жителей города

28 марта 2023, 12:01, ИА Амител

Иосиф Сталин / Фото: из архива

Решение о проведении референдума по переименованию Волгограда в Сталинград в ближайшие месяцы приниматься не будет, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Общественный совет по изучению мнения о возвращении Волгограду названия Сталинград вскоре начнётся опрос среди жителей города.

Однако, как заявил председатель областной думы Александр Блошкин на встрече с общественниками, в ближайшее время никакого референдума не будет.

"Сегодня никакого решения приниматься не будет. Не будет приниматься через неделю. Никакого решения не будет приниматься по референдуму через месяц, через два. И точно вам скажу, что референдума в сентябре в единый день голосования тоже не будет", – указал Блошкин.

Как уточняет "Парламентская газета", ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в администрации или на уровне главы государства не ведётся каких-либо обсуждений на счёт переименования Волгограда в Сталинград.