В Волгограде состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главное
Лидеры двух стран обсудили текущие вопросы и промышленную кооперацию
30 апреля 2025, 08:45, ИА Амител
29 апреля в Волгограде прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщает МИД России.
Главы государств посетили комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане и возложили венки в зале Воинской славы, где находится Вечный огонь. Также российский и белорусский лидеры возложили цветы к могиле маршала Советского Союза, командующего 62-й армией Василия Чуйкова.
В ходе встречи Путин и Лукашенко обсуждали текущие вопросы и промышленную кооперацию, в частности, совместную работу в авиастроении. Президент РФ заявил о готовности российских специалистов сотрудничать с Белоруссией:
"Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами и соответствующую лабораторию по беспилотию. Это очень важно, прежде всего, для экономики, для логистики", – отметил Владимир Путин.
Также российский лидер подчеркнул, что белорусского президента ждут в Москве в День Победы. Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за принятие решения о шествии белорусского парадного расчета по Красной площади.
По данным Telegram-канала "Пул первого", переговоры президентов РФ и Белоруссии продлились четыре часа.
Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Путина за поддержание контактов:
"Благодарю вас за то, что мы часто созваниваемся, обсуждая срочные вопросы. У нас действительно общее понимание всего процесса развития, повестка международных отношений у нас абсолютно схожая – тут нечего даже говорить, мы это не скрываем, не крутим, не вертим", – цитирует белорусского лидера "Коммерсантъ".
08:52:46 30-04-2025
Давно не виделись
09:49:17 30-04-2025
не торопитесь, империя не сразу строится.
09:49:56 30-04-2025
Лукашенко полнеет, как на дрожжах.