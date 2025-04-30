Лидеры двух стран обсудили текущие вопросы и промышленную кооперацию

30 апреля 2025, 08:45, ИА Амител

Владимир Путин и Александр Лукашенко / Фото: kremlin.ru

29 апреля в Волгограде прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщает МИД России.

Главы государств посетили комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане и возложили венки в зале Воинской славы, где находится Вечный огонь. Также российский и белорусский лидеры возложили цветы к могиле маршала Советского Союза, командующего 62-й армией Василия Чуйкова.

В ходе встречи Путин и Лукашенко обсуждали текущие вопросы и промышленную кооперацию, в частности, совместную работу в авиастроении. Президент РФ заявил о готовности российских специалистов сотрудничать с Белоруссией:

"Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами и соответствующую лабораторию по беспилотию. Это очень важно, прежде всего, для экономики, для логистики", – отметил Владимир Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что белорусского президента ждут в Москве в День Победы. Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за принятие решения о шествии белорусского парадного расчета по Красной площади.

По данным Telegram-канала "Пул первого", переговоры президентов РФ и Белоруссии продлились четыре часа.

Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Путина за поддержание контактов: