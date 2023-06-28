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В Воронеже произошел "учебный хлопок", который слышали почти во всем городе

В домах по стенам прошла вибрация и затряслись стекла

28 июня 2023, 17:53, ИА Амител

Фото: vk.com/ru_vrn
Фото: vk.com/ru_vrn

Жители Воронежа 28 июня рассказали о громком хлопке, который почувствовали в домах в разных районах города, сообщает "МОЁ! Online".

"Так грохнуло, думала, дом рассыплется", – отметила местная жительница.

По словам других воронежцев, в домах по стенам прошла вибрация и затряслись стекла.

Как пояснили в региональном правительстве, причиной громкого хлопка была учебная работа Вооруженных сил РФ.

Также подчеркнули, что информации о нештатных происшествиях не зафиксировано, выезды спасателей не осуществлялись.

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

09:25:53 29-06-2023

И все Воронежцы поверили и успокоившись шли дальше по своим делам.

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Гость

11:41:47 29-06-2023

Гость (09:25:53 29-06-2023) И все Воронежцы поверили и успокоившись шли дальше по своим ... А что, лучше поднять панику?

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DJD

16:14:20 29-06-2023

им теперь после 24 июля уже ни чего нестрашно.....

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