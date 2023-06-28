В Воронеже произошел "учебный хлопок", который слышали почти во всем городе

В домах по стенам прошла вибрация и затряслись стекла

28 июня 2023, 17:53, ИА Амител

Фото: vk.com/ru_vrn

Жители Воронежа 28 июня рассказали о громком хлопке, который почувствовали в домах в разных районах города, сообщает "МОЁ! Online".

"Так грохнуло, думала, дом рассыплется", – отметила местная жительница.

По словам других воронежцев, в домах по стенам прошла вибрация и затряслись стекла.

Как пояснили в региональном правительстве, причиной громкого хлопка была учебная работа Вооруженных сил РФ.

Также подчеркнули, что информации о нештатных происшествиях не зафиксировано, выезды спасателей не осуществлялись.