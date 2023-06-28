В Воронеже произошел "учебный хлопок", который слышали почти во всем городе
В домах по стенам прошла вибрация и затряслись стекла
28 июня 2023, 17:53, ИА Амител
Фото: vk.com/ru_vrn
Жители Воронежа 28 июня рассказали о громком хлопке, который почувствовали в домах в разных районах города, сообщает "МОЁ! Online".
"Так грохнуло, думала, дом рассыплется", – отметила местная жительница.
По словам других воронежцев, в домах по стенам прошла вибрация и затряслись стекла.
Как пояснили в региональном правительстве, причиной громкого хлопка была учебная работа Вооруженных сил РФ.
Также подчеркнули, что информации о нештатных происшествиях не зафиксировано, выезды спасателей не осуществлялись.
09:25:53 29-06-2023
И все Воронежцы поверили и успокоившись шли дальше по своим делам.
11:41:47 29-06-2023
Гость (09:25:53 29-06-2023) И все Воронежцы поверили и успокоившись шли дальше по своим ... А что, лучше поднять панику?
16:14:20 29-06-2023
им теперь после 24 июля уже ни чего нестрашно.....