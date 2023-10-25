Сейчас во многих странах снижается уровень контроля

25 октября 2023, 22:02, ИА Амител

Фото: amic.ru

Пандемия, подобная СOVID-19, гипотетически может повториться, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге.

Эксперт отметил, что все страны должны усилить противоэпидемиологический контроль, поскольку во многих из них сейчас снижается уровень надзора.

"Конечно, возможно, будет вторая пандемия в какой-то момент времени. Вопрос стоит ни где и когда, а готовы ли мы лучше в этот раз", – сказал Клюге на 73-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

Он также подчеркнул, что страны должны обмениваться своими вакцинами, диагностикой и методами лечения.

Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России разрабатывают новую вакцину от коронавируса, потому что "Спутник V" потерял эффективность.