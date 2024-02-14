В ВСУ признали риск потери основной трассы снабжения в Авдеевке

По его словам, сейчас в Авдеевке идут уличные бои, а "линия фронта является динамичной"

14 февраля 2024, 20:49, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com

ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой. Как сообщает РБК, об этом заявил спикер группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Таврия" Дмитрий Лиховой.

"Ситуация там напряженная и динамическая. На тот случай, если основная логистическая артерия будет перерезана, нашим командованием предусмотрены запасные пути снабжения", – сказал он.

Он не стал в подробностях рассказывать, как обстоят дела с дорогой, по которой идут поставки. По его словам, сейчас в Авдеевке идут уличные бои, а "линия фронта является динамичной".

Напомним, что Авдеевка находится примерно в 15 км от Донецка. Бои на его окраинах шли с начала военной операции. В декабре российским подразделениям удалось продвинуться к городской застройке, занять промышленную зону и часть улиц.