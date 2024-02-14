В ВСУ признали риск потери основной трассы снабжения в Авдеевке
По его словам, сейчас в Авдеевке идут уличные бои, а "линия фронта является динамичной"
14 февраля 2024, 20:49, ИА Амител
ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой. Как сообщает РБК, об этом заявил спикер группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Таврия" Дмитрий Лиховой.
"Ситуация там напряженная и динамическая. На тот случай, если основная логистическая артерия будет перерезана, нашим командованием предусмотрены запасные пути снабжения", – сказал он.
Он не стал в подробностях рассказывать, как обстоят дела с дорогой, по которой идут поставки. По его словам, сейчас в Авдеевке идут уличные бои, а "линия фронта является динамичной".
Напомним, что Авдеевка находится примерно в 15 км от Донецка. Бои на его окраинах шли с начала военной операции. В декабре российским подразделениям удалось продвинуться к городской застройке, занять промышленную зону и часть улиц.
07:39:45 15-02-2024
2 года не получается. Хотя несколько ракетных ударов стирают населенный пункт с лица земли. Потерь с обоих сторон скорее всего в итоге меньше, чем за 2 года уличных боев