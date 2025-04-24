В ВТБ назвали сроки наступления "кредитного ренессанса" в России

Розничный кредитный рынок будет к тому моменту "обновленным"

24 апреля 2025, 15:42, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Кредитный ренессанс", смену тренда от сберегательной к потребительской модели поведения в розничном сегменте, можно ждать в России не ранее второго полугодия 2026 года. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред правления ВТБ Георгий Горшков.

"В случае перехода ЦБ к смягчению политики во втором полугодии этого года, "кредитного ренессанса", по оценке ВТБ, стоит ожидать не ранее второй половины 2026 года", – сказал Горшков в беседе с журналистами.

Он отметил, что розничный кредитный рынок будет к тому моменту "обновленным". Банки начнут внимательнее оценивать долговую нагрузку потенциальных заемщиков, а низкий первоначальный взнос станет скорее "экзотикой". На рынке автокредитования организации начнут одобрять меньшие суммы, из-за чего заемщикам придется вносить больше собственных сбережений.

"Рынку потребуется время на восстановление, а учитывая опыт рекордно долгого периода высокой ключевой ставки, в будущем банки будут более взвешенно подходить к выдаче "дешевых" кредитов на большой срок", – добавил Горшков.

В ВТБ считают, что в текущем году рынок розничного кредитования сократится выше ожиданий. Сейчас организация предполагает, что падение рынка составит примерно 30%.