В ВТБ назвали сроки наступления "кредитного ренессанса" в России
Розничный кредитный рынок будет к тому моменту "обновленным"
24 апреля 2025, 15:42, ИА Амител
"Кредитный ренессанс", смену тренда от сберегательной к потребительской модели поведения в розничном сегменте, можно ждать в России не ранее второго полугодия 2026 года. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред правления ВТБ Георгий Горшков.
"В случае перехода ЦБ к смягчению политики во втором полугодии этого года, "кредитного ренессанса", по оценке ВТБ, стоит ожидать не ранее второй половины 2026 года", – сказал Горшков в беседе с журналистами.
Он отметил, что розничный кредитный рынок будет к тому моменту "обновленным". Банки начнут внимательнее оценивать долговую нагрузку потенциальных заемщиков, а низкий первоначальный взнос станет скорее "экзотикой". На рынке автокредитования организации начнут одобрять меньшие суммы, из-за чего заемщикам придется вносить больше собственных сбережений.
"Рынку потребуется время на восстановление, а учитывая опыт рекордно долгого периода высокой ключевой ставки, в будущем банки будут более взвешенно подходить к выдаче "дешевых" кредитов на большой срок", – добавил Горшков.
В ВТБ считают, что в текущем году рынок розничного кредитования сократится выше ожиданий. Сейчас организация предполагает, что падение рынка составит примерно 30%.
17:01:37 24-04-2025
Ну-ну, то-то сейчас банки ноют что кредиты у них никто брать не хочет, хотят лимиты по кредитным картам практически обнулить, т.к. народ укладывается в грейс-период и банку проценты не платит, а тем это невыгодно. И правильно делают что не берут кредиты. С конской процентной ставкой, да еще и с высоким первоначальным взносом мало дураков найдется влезать в кредитную кабалу и тут уже не банки будут ковыряться кому дать, а кому нет, а будут искать хоть кого-нибудь чтобы хоть какой-то кредит взял.
19:49:35 24-04-2025
Гость (17:01:37 24-04-2025) Ну-ну, то-то сейчас банки ноют что кредиты у них никто брать... не берут на глупости - возможно, а по необходимости куда деваться?
17:51:49 24-04-2025
ВТБ - не тот, кто может по теме что-то решать.
00:19:21 25-04-2025
Банки начнут внимательнее оценивать долговую нагрузку потенциальных заемщиков, а низкий первоначальный взнос станет скорее "экзотикой".
Ну-ну - выгодно будет банкам - будут давать и без первоначального взноса. Сегодняшняя высокая ключевая ставка с этим не имеет ничего общего. Ключевая ставка в 21% и экономика РФ - непересекающиеся вселенные...