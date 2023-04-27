В WhatsApp появилась долгожданная функция
В ближайшие недели возможность пользоваться одним аккаунтом на нескольких смартфонах одновременно появится у всех
27 апреля 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В WhatsApp появилась возможность использовать один аккаунт на нескольких смартфонах, говорится в блоге мессенджера.
Привязать смартфон можно будет через раздел "Связанные устройства" в настройках приложения.
"Каждый связанный телефон подключается к WhatsApp отдельно, поэтому ваши личные сообщения, файлы и звонки остаются под защитой сквозного шифрования", – отметили создатели мессенджера.
Обновление уже начали внедрять и в ближайшие недели оно станет доступно всем – в том числе владельцам бизнес-аккаунтов.
09:50:16 27-04-2023
Очень долгожданная функция у нас у всех 159 телефонов, наконец-то дождались))
10:25:20 27-04-2023
А зачем это. Вот использовать одновременно на телефоне и ПК, было бы удобно.
11:04:23 27-04-2023
Гость (10:25:20 27-04-2023) А зачем это. Вот использовать одновременно на телефоне и ПК,... так это давно есть
11:43:28 27-04-2023
Лучше бы добавили функцию отключения голосовых сообщений