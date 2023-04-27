НОВОСТИОбщество

В WhatsApp появилась долгожданная функция

В ближайшие недели возможность пользоваться одним аккаунтом на нескольких смартфонах одновременно появится у всех

27 апреля 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В WhatsApp появилась возможность использовать один аккаунт на нескольких смартфонах, говорится в блоге мессенджера.

Привязать смартфон можно будет через раздел "Связанные устройства" в настройках приложения.

"Каждый связанный телефон подключается к WhatsApp отдельно, поэтому ваши личные сообщения, файлы и звонки остаются под защитой сквозного шифрования", – отметили создатели мессенджера.

Обновление уже начали внедрять и в ближайшие недели оно станет доступно всем – в том числе владельцам бизнес-аккаунтов.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

09:50:16 27-04-2023

Очень долгожданная функция у нас у всех 159 телефонов, наконец-то дождались))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:20 27-04-2023

А зачем это. Вот использовать одновременно на телефоне и ПК, было бы удобно.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:23 27-04-2023

Гость (10:25:20 27-04-2023) А зачем это. Вот использовать одновременно на телефоне и ПК,... так это давно есть

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:28 27-04-2023

Лучше бы добавили функцию отключения голосовых сообщений

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров