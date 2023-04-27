В WhatsApp появилась долгожданная функция

В ближайшие недели возможность пользоваться одним аккаунтом на нескольких смартфонах одновременно появится у всех

27 апреля 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В WhatsApp появилась возможность использовать один аккаунт на нескольких смартфонах, говорится в блоге мессенджера.

Привязать смартфон можно будет через раздел "Связанные устройства" в настройках приложения.

"Каждый связанный телефон подключается к WhatsApp отдельно, поэтому ваши личные сообщения, файлы и звонки остаются под защитой сквозного шифрования", – отметили создатели мессенджера.

Обновление уже начали внедрять и в ближайшие недели оно станет доступно всем – в том числе владельцам бизнес-аккаунтов.