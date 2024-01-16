В Wildberries отреагировали на сообщения о признании сотрудника в поджоге склада
Ранее Shot сообщил, что здание мог поджечь сотрудник — мужчина якобы признался в этом сразу после пожара
16 января 2024, 19:59, ИА Амител
В Wildberries не стали комментировать информацию о том, что сотрудник компании признался в поджоге склада. Как сообщает "Лента.ру", там заявили, что причина возгорания пока не установлена.
Ранее Shot сообщил, что сгоревший в Шушарах склад мог поджечь сотрудник – мужчина якобы признался в этом сразу после пожара в чате склада, а после удалил свой аккаунт. 27 декабря прошлого года он заявлял, что помещение скоро будет гореть.
"Причина пожара не установлена, ведется расследование. Комментировать такие предположения преждевременно", – сказали в пресс-службе маркетплейса.Напомним, что после пожара МЧС рассматривали три версии произошедшего, в том числе и поджог. Также причиной могли стать неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электросети. Кроме того, на месте обнаружили следы короткого замыкания – эту версию называли основной.
20:14:36 16-01-2024
Да тут без вариантов- реализован злой умысел!
21:00:32 16-01-2024
Океанский пожар, где тысячи градусов пылало, углядеть КЗу. Фантастика.
22:05:06 16-01-2024
Там было в этот время больше 1000 сотрудников. Искры кому-нибудь заметить было не сложно. И ночь была довольно холодная для Санкт-Петербурга - около минус 20. Может причина - обогреватели. Думаю, СК разберется.
07:41:12 17-01-2024
Гость (22:05:06 16-01-2024) Там было в этот время больше 1000 сотрудников. Искры кому-ни... Нагреть обогревателем 12 гектар площади? Ну и чудак вы, товарищ Гость.
09:07:52 17-01-2024
Гость (07:41:12 17-01-2024) Нагреть обогревателем 12 гектар площади? Ну и чудак вы, това... Думаете он там был один на такую площадь? Есть ещё тепловые пушки много чего другого.
13:17:36 17-01-2024
Гость (09:07:52 17-01-2024) Думаете он там был один на такую площадь? Есть ещё тепловые ... Фантазии тебе не занимать. Будешь тонуть, будешь придумывать все новые и новые, пока не утонешь.
22:04:59 16-01-2024
"на месте обнаружили следы короткого замыкания" - на пожарище обнаружили место возгорания и оплавленный проводок?
06:59:59 17-01-2024
Гость (22:04:59 16-01-2024) "на месте обнаружили следы короткого замыкания" - на пожарищ... А вы думаете пожарная экспертиза от балды определяет причины пожара?
12:39:42 17-01-2024
Гость (06:59:59 17-01-2024) А вы думаете пожарная экспертиза от балды определяет причины... именно от балды и определяет причины пожарная экспертиза. У меня у знакомой пожар начался с сарая, потом дом загорелся. Было это лет 6 назад. Причиной пожара экспертиза посчитала короткое замыкание проводки в сарае, так и написали. Да только в сарае проводки не было от слова совсем! А эту причину КЗ и неисправная проводка пожарные штампуют на всех пожарах не заморачиваясь похоже, а когда она сказала, что проводки в сарае просто нет, они сказали, ну тогда не знаем. Точка.
07:54:35 17-01-2024
Гость (22:04:59 16-01-2024) "на месте обнаружили следы короткого замыкания" - на пожарищ... а если проводок толще пальца? примитивные вы,товарищи эксперты.
07:25:40 17-01-2024
27 декабря прошлого года он заявлял, что помещение скоро будет гореть ---- случайное совпадение. Он почувствовал
15:32:05 17-01-2024
Ну и что что он говорил, это не доказательство поджога. Вот у нас на работе проводка тонкая, в кабинетах холодно, греемся каминами. На проводку рассчитанную на 20 Ампер, нагружаем три камина по 10 Ампер. Конечно я скажу скоро будем гореть.