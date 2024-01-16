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В Wildberries отреагировали на сообщения о признании сотрудника в поджоге склада

Ранее Shot сообщил, что здание мог поджечь сотрудник — мужчина якобы признался в этом сразу после пожара

16 января 2024, 19:59, ИА Амител

Фото: соцсети
Фото: соцсети

В Wildberries не стали комментировать информацию о том, что сотрудник компании признался в поджоге склада. Как сообщает "Лента.ру", там заявили, что причина возгорания пока не установлена.

Ранее Shot сообщил, что сгоревший в Шушарах склад мог поджечь сотрудник – мужчина якобы признался в этом сразу после пожара в чате склада, а после удалил свой аккаунт. 27 декабря прошлого года он заявлял, что помещение скоро будет гореть.

"Причина пожара не установлена, ведется расследование. Комментировать такие предположения преждевременно", – сказали в пресс-службе маркетплейса.Напомним, что после пожара МЧС рассматривали три версии произошедшего, в том числе и поджог. Также причиной могли стать неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электросети. Кроме того, на месте обнаружили следы короткого замыкания – эту версию называли основной.

Пожары Санкт-Петербург

Комментарии 12

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Гость

20:14:36 16-01-2024

Да тут без вариантов- реализован злой умысел!

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Гость

21:00:32 16-01-2024

Океанский пожар, где тысячи градусов пылало, углядеть КЗу. Фантастика.

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Гость

22:05:06 16-01-2024

Там было в этот время больше 1000 сотрудников. Искры кому-нибудь заметить было не сложно. И ночь была довольно холодная для Санкт-Петербурга - около минус 20. Может причина - обогреватели. Думаю, СК разберется.

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Гость

07:41:12 17-01-2024

Гость (22:05:06 16-01-2024) Там было в этот время больше 1000 сотрудников. Искры кому-ни... Нагреть обогревателем 12 гектар площади? Ну и чудак вы, товарищ Гость.

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Гость

09:07:52 17-01-2024

Гость (07:41:12 17-01-2024) Нагреть обогревателем 12 гектар площади? Ну и чудак вы, това... Думаете он там был один на такую площадь? Есть ещё тепловые пушки много чего другого.

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Гость

13:17:36 17-01-2024

Гость (09:07:52 17-01-2024) Думаете он там был один на такую площадь? Есть ещё тепловые ... Фантазии тебе не занимать. Будешь тонуть, будешь придумывать все новые и новые, пока не утонешь.

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Гость

22:04:59 16-01-2024

"на месте обнаружили следы короткого замыкания" - на пожарище обнаружили место возгорания и оплавленный проводок?

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Гость

06:59:59 17-01-2024

Гость (22:04:59 16-01-2024) "на месте обнаружили следы короткого замыкания" - на пожарищ... А вы думаете пожарная экспертиза от балды определяет причины пожара?

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Гость

12:39:42 17-01-2024

Гость (06:59:59 17-01-2024) А вы думаете пожарная экспертиза от балды определяет причины... именно от балды и определяет причины пожарная экспертиза. У меня у знакомой пожар начался с сарая, потом дом загорелся. Было это лет 6 назад. Причиной пожара экспертиза посчитала короткое замыкание проводки в сарае, так и написали. Да только в сарае проводки не было от слова совсем! А эту причину КЗ и неисправная проводка пожарные штампуют на всех пожарах не заморачиваясь похоже, а когда она сказала, что проводки в сарае просто нет, они сказали, ну тогда не знаем. Точка.

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Гость

07:54:35 17-01-2024

Гость (22:04:59 16-01-2024) "на месте обнаружили следы короткого замыкания" - на пожарищ... а если проводок толще пальца? примитивные вы,товарищи эксперты.

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Гость

07:25:40 17-01-2024

27 декабря прошлого года он заявлял, что помещение скоро будет гореть ---- случайное совпадение. Он почувствовал

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Сергей

15:32:05 17-01-2024

Ну и что что он говорил, это не доказательство поджога. Вот у нас на работе проводка тонкая, в кабинетах холодно, греемся каминами. На проводку рассчитанную на 20 Ампер, нагружаем три камина по 10 Ампер. Конечно я скажу скоро будем гореть.

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