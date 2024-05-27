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В Якутии братья застрелили отца, обвинившего их в тунеядстве

Парни получили 14 лет колонии

27 мая 2024, 13:50, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Республике Саха (Якутия)
Фото: СУ СКР по Республике Саха (Якутия)

В Якутске вынесли приговоры двум братья 25 и 28 лет, которые расстреляли своего отца, сообщили в Следкоме республики.

Инцидент случился 18 августа 2023 года на территории частного домовладения в микрорайоне Марха. 56-летний мужчина предъявил сыновьям претензии в тунеядстве, после чего конфликт перерос в драку, а затем – в стрельбу.

"Братья из огнестрельных ружей совместно произвели множественные выстрелы в голову и тело мужчины. От полученных ранений он скончался на месте", – рассказали в пресс-службе ведомства.

В итоге суд приговорил парней к 14 годам колонии строгого режима.

Убийство Происшествия

Комментарии 5

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Гость

13:52:11 27-05-2024

От осинки не родятся апельсинки...

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Гость

15:00:40 27-05-2024

Вырастил двух чушпанов на свою голову.

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От осинки не родятся апельсинк

15:41:21 27-05-2024

Повторюша дядя Хрюша. Зачем свои семейные тайны выкладывать? Ну не родились у тебя апельсинки зачем орать на весь свет.

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Гость

09:52:23 28-05-2024

От осинки не родятся апельсинк (15:41:21 27-05-2024) Повторюша дядя Хрюша. Зачем свои семейные тайны выкладывать... Девочка, иди дальше в свой детский сад играй, тут взрослые люди общаются, не лезь в их дела...

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микс

23:47:32 27-05-2024

дебилы работать не хотели, ну теперь им работу предоставят.

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