В Якутии братья застрелили отца, обвинившего их в тунеядстве
Парни получили 14 лет колонии
27 мая 2024, 13:50, ИА Амител
Фото: СУ СКР по Республике Саха (Якутия)
В Якутске вынесли приговоры двум братья 25 и 28 лет, которые расстреляли своего отца, сообщили в Следкоме республики.
Инцидент случился 18 августа 2023 года на территории частного домовладения в микрорайоне Марха. 56-летний мужчина предъявил сыновьям претензии в тунеядстве, после чего конфликт перерос в драку, а затем – в стрельбу.
"Братья из огнестрельных ружей совместно произвели множественные выстрелы в голову и тело мужчины. От полученных ранений он скончался на месте", – рассказали в пресс-службе ведомства.
В итоге суд приговорил парней к 14 годам колонии строгого режима.
13:52:11 27-05-2024
От осинки не родятся апельсинки...
15:00:40 27-05-2024
Вырастил двух чушпанов на свою голову.
15:41:21 27-05-2024
Повторюша дядя Хрюша. Зачем свои семейные тайны выкладывать? Ну не родились у тебя апельсинки зачем орать на весь свет.
09:52:23 28-05-2024
От осинки не родятся апельсинк (15:41:21 27-05-2024) Повторюша дядя Хрюша. Зачем свои семейные тайны выкладывать... Девочка, иди дальше в свой детский сад играй, тут взрослые люди общаются, не лезь в их дела...
23:47:32 27-05-2024
дебилы работать не хотели, ну теперь им работу предоставят.