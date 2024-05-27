В Якутии братья застрелили отца, обвинившего их в тунеядстве

Парни получили 14 лет колонии

27 мая 2024, 13:50, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Республике Саха (Якутия)

В Якутске вынесли приговоры двум братья 25 и 28 лет, которые расстреляли своего отца, сообщили в Следкоме республики.

Инцидент случился 18 августа 2023 года на территории частного домовладения в микрорайоне Марха. 56-летний мужчина предъявил сыновьям претензии в тунеядстве, после чего конфликт перерос в драку, а затем – в стрельбу.

"Братья из огнестрельных ружей совместно произвели множественные выстрелы в голову и тело мужчины. От полученных ранений он скончался на месте", – рассказали в пресс-службе ведомства.

В итоге суд приговорил парней к 14 годам колонии строгого режима.