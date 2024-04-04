В "Яндексе" объяснили жуткий ответ "Алисы" про героиню "Маши и Медведя"
В пресс-службе компании назвали это единичным случаем
04 апреля 2024, 09:30, ИА Амител
В "Яндексе" объяснили некорректный ответ голосового помощника "Алисы" на вопрос про героиню мультфильма "Маша и Медведь", пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Ранее на вопрос ребенка, почему Маша живет одна, колонка ответила:
"Она всего лишь призрак убитой девочки, именно поэтому она не растет и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни".
В "Яндексе" пояснили, что в единичных случаях "Алиса" могла отвечать некорректно на подобные вопросы, но теперь такие ответы не появляются. Компания рекомендовала включать детский режим, чтобы защитить детей от нежелательной информации.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, пользуется ли он умными колонками.
09:36:27 04-04-2024
Что-то такое я подозревал!!! Не может нормальный ребенок так себя вести)))
15:47:48 04-04-2024
Гость (09:36:27 04-04-2024) Что-то такое я подозревал!!! Не может нормальный ребенок так... этому баяну лет десять. Кажется еще до всех этих колонок появилась эта история
09:38:32 04-04-2024
С ужасом вспоминаю Простоквашино, мальчик, несовершеннолетний, один, в заброшенном доме в глухой деревне, разговаривает с животными. Вот где раздолье для современных надзорных служб)))
09:43:04 04-04-2024
ответ звучит правдоподобно. но достается там не только медведю, но и волкам позорным. видимо там в убийстве не один медведь участвовал, а это было спланированное предумышленное убийство группой лиц))) юристы квалифицируйте какая статья животным светит?)))
09:52:17 04-04-2024
Гость (09:43:04 04-04-2024) ответ звучит правдоподобно. но достается там не только медве... п.В ч.2 ст.105 УК РФ. От 8 до 12.
09:54:51 04-04-2024
Гость (09:52:17 04-04-2024) п.В ч.2 ст.105 УК РФ. От 8 до 12.... спасибо
10:05:39 04-04-2024
Гость (09:43:04 04-04-2024) ответ звучит правдоподобно. но достается там не только медве... П.п. "в", "ж" ч.2 ст. 105 УК РФ - убийство малолетнего группой лиц. Можно еще пунктиков добавить, но эти - железно. Наказание от 8 до 20 лет л.св., либо пожизненное л.св., либо смертная казнь. Но на казнь наложен мораторий.
10:05:06 04-04-2024
Эта информация явно в нее кем-то заложена, сама она такое не может генерировать. Привет программистам-извращенцам
10:17:00 04-04-2024
Гость (10:05:06 04-04-2024) Эта информация явно в нее кем-то заложена, сама она такое не... Да вроде в сети давно гуляет прикол по поводу того, что этот мультик "основан на славянском эпосе про молодую жрицу...", далее по тексту. А ИИ при поиске отличать стеб, видимо, не научен) Депутаты, судя по всему, тоже.
10:22:06 04-04-2024
Гость (10:05:06 04-04-2024) Эта информация явно в нее кем-то заложена, сама она такое не... ну что вам мешает при наличии интернета изучить как работает ИИ? Тогда бы не писали глупости. ИИ это программа которая на основании большого количества текстов из интернета готовит текст издалека похожий на правду. Если будет много статей про то что Земля плоская, то ИИ вам выдаст - Земля плоская. При этом будут "доказательства", и без хорошей школьной базы вы не сможете разобраться где правда, а где ложь.
10:33:06 04-04-2024
Гость (10:22:06 04-04-2024) ну что вам мешает при наличии интернета изучить как работает... Я знаю как работает ИИ, и мало того я сам участвую в его создании в определенной степени, работаю в IT-сфере уже много лет. И я прекрасно знаю что он может на уровне Яндекс колонки и что нет. Потому свои умничанья оставьте при себе.
11:14:11 04-04-2024
Гость (10:33:06 04-04-2024) Я знаю как работает ИИ, и мало того я сам участвую в его соз... Но колонку от Яндекса легко можно заставить говорить что угодно. Т.е эту сказку про Машу в нее легко могли запихнуть, как сами дети так и их родители.
11:41:30 04-04-2024
Гость (10:33:06 04-04-2024) Я знаю как работает ИИ, и мало того я сам участвую в его соз... Ну и как по вашему работает ИИ?
14:47:40 04-04-2024
гость (11:41:30 04-04-2024) Ну и как по вашему работает ИИ?... чуть по-кучерявее чем Т9
20:38:02 04-04-2024
Гость (10:33:06 04-04-2024) Я знаю как работает ИИ, и мало того я сам участвую в его соз... кофе программистам носите?
21:06:37 04-04-2024
Гость (20:38:02 04-04-2024) кофе программистам носите?... Пол в офисе моет скорее всего.
10:14:32 04-04-2024
без хорошего базового образования человека можно обмануть легко. Полагаться на колонку и ИИ - глупость. Пусть ребенок лучше спрашивает у вас.
10:16:39 04-04-2024
Бредский БРЕД!
10:16:57 04-04-2024
Время абсурдов!
10:20:45 04-04-2024
Не моё из интернета, кстати запрос алисе сделала уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина
А на самом деле все гораздо проще:
Медведь - это папа-одиночка, у которого есть вот такая заводная дочка.
Папе нравится одна тетя (медведица) - и Маша его сначала ревнует к ней, а потом привыкает. Волки - это соседские мальчишки, которые вечно копаются с мотоциклами и машинками. Свинка Розочка - старшая с естра или более старшая подружка, которая безропотно играет во все Машины игры. Заяц - соседский мальчишка, ворующий яблоки.
Иногда к папе приезжают друзья по работе (тигр, лев) - и тогда они занимаются своими делами (общаются, играют в карты и т.д.), а Маша от нечего делать ищет себе игры сама.
Иногда к папе приезжает племянник (панда) - и они с Машей начинают драться и играть.
Весь мультик - это то, как папа с маленькой девочкой пытается и найти себе подругу, и заниматься своими делами, но счастье дочки всегда ставит во главу угла.
11:19:51 04-04-2024
Спасибо Алисе! Теперь-то мне стал понятен смысл мультика!
11:50:45 04-04-2024
Ну вот теперь всё встало на свои места. Спасибо Алисе.
11:59:33 04-04-2024
Интересно, что бы он написал по советские мультики "Ну погоди".
15:26:12 04-04-2024
мне понравилась история.
спасибо, Алисе)