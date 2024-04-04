В "Яндексе" объяснили жуткий ответ "Алисы" про героиню "Маши и Медведя"

В пресс-службе компании назвали это единичным случаем

04 апреля 2024, 09:30, ИА Амител

Кадр из мультсериала "Маша и Медведь" (2009-2022)

В "Яндексе" объяснили некорректный ответ голосового помощника "Алисы" на вопрос про героиню мультфильма "Маша и Медведь", пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее на вопрос ребенка, почему Маша живет одна, колонка ответила:

"Она всего лишь призрак убитой девочки, именно поэтому она не растет и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни".

В "Яндексе" пояснили, что в единичных случаях "Алиса" могла отвечать некорректно на подобные вопросы, но теперь такие ответы не появляются. Компания рекомендовала включать детский режим, чтобы защитить детей от нежелательной информации.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, пользуется ли он умными колонками.