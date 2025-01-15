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В Южной Корее задержали президента и отвезли его на допрос

Операция по аресту длилась около семи часов

15 января 2025, 11:52, ИА Амител

Флаг Южной Кореи / Фото: unsplash.com / Daniel Bernard
Флаг Южной Кореи / Фото: unsplash.com / Daniel Bernard

Следователи по делу президента Южной Кореи Юн Сок Еля задержали его и увезли из резиденции на допрос. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Ренхап".

Сейчас у правоохранителей есть 48 часов для допроса главы государства, после чего им снова потребуется обратиться за ордером для продления задержания. Сама операция по аресту длилась около семи часов. На пути к резиденции следователям пришлось преодолеть несколько линий баррикад и использовать стремянки. Переговоры между правоохранительными органами и охраной президента длились около двух часов.

При этом Юн Сок Ель заявил, что сам решил явиться в управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих, чтобы предотвратить кровопролитие, хоть и считает расследование в отношении него незаконным.

Напомним, что 3 декабря Юн Сок Ель ввел военное положение, которое отменили примерно через шесть часов. 14 декабря парламент объявил ему импичмент и вплоть до решения Конституционного суда его полномочия считаются приостановленными. 31 декабря суд выдал ордер на арест президента по делу о мятеже, а 7 января – повторный.

Политика

Комментарии 7

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Russkiy

11:58:41 15-01-2025

У нас такое возможно? Хотя бы теоретически? Хотя бы бывшего?

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Гость

12:25:11 15-01-2025

Неужели такое возможно)

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Гость

12:27:02 15-01-2025

Ну это в Корее. В россии такое невозможно. Тут не воруют.

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Филипп Филиппыч

12:27:08 15-01-2025

Значит есть страна, где Конституция и законы действуют.

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Гость

12:51:20 15-01-2025

догадываюсь почему - он месяц назад отказал зеленскому поставлять снаряды на украину
потому арестован и скорее всего избит до соплей

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Гость

13:10:07 15-01-2025

какая-то другая реальность, нам неведомая...

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ППШариков

14:37:06 15-01-2025

Редкий президент Южной Кореи благополучно закончил свой президентский срок....однако традиция.

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