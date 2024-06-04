В Забайкалье зарубили выехавшего на вызов участкового
Подозреваемого задержали
04 июня 2024, 13:31, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
В Забайкалье убили участкового, пишет "Лента.ру" со ссылкой на МВД.
2 июня полицейский отправился в село Смоленка на вызов о семейном скандале. Позже его труп нашли в 300 км от села, в городе Хилке. Предварительно, хозяин дома зарубил правоохранителя топором.
Подозреваемого в расправе 38-летнего жителя Хилок задержали. В отношении него завели дело о посягательстве на жизнь сотрудника органов внутренних дел.
14:34:19 04-06-2024
вопросы к оружию участкового
20:31:17 04-06-2024
Гость (14:34:19 04-06-2024) вопросы к оружию участкового... даже будь у уча. ствол и завалил бы он пьяное быдло, то его же потом затаскали.
знаю я таких баб, их бьют просят о помощи а потом на суде орут и виноватым сделают.
мол была любофф моркофф
21:32:24 04-06-2024
Дикость. И это в самой читающей и грамотной стране в мире?
10:12:34 05-06-2024
Гость (21:32:24 04-06-2024) Дикость. И это в самой читающей и грамотной стране в мире?... Это уже другая страна.
07:45:39 05-06-2024
Почему нельзя предположить, что он мог воевать за Родину? Что в этом стыдного?