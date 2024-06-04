В Забайкалье зарубили выехавшего на вызов участкового

Подозреваемого задержали

04 июня 2024, 13:31, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Забайкалье убили участкового, пишет "Лента.ру" со ссылкой на МВД.

2 июня полицейский отправился в село Смоленка на вызов о семейном скандале. Позже его труп нашли в 300 км от села, в городе Хилке. Предварительно, хозяин дома зарубил правоохранителя топором.

Подозреваемого в расправе 38-летнего жителя Хилок задержали. В отношении него завели дело о посягательстве на жизнь сотрудника органов внутренних дел.