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В Забайкалье зарубили выехавшего на вызов участкового

Подозреваемого задержали

04 июня 2024, 13:31, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Забайкалье убили участкового, пишет "Лента.ру" со ссылкой на МВД.

2 июня полицейский отправился в село Смоленка на вызов о семейном скандале. Позже его труп нашли в 300 км от села, в городе Хилке. Предварительно, хозяин дома зарубил правоохранителя топором.

Подозреваемого в расправе 38-летнего жителя Хилок задержали. В отношении него завели дело о посягательстве на жизнь сотрудника органов внутренних дел.

Происшествия

Комментарии 5

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Гость

14:34:19 04-06-2024

вопросы к оружию участкового

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Дима

20:31:17 04-06-2024

Гость (14:34:19 04-06-2024) вопросы к оружию участкового... даже будь у уча. ствол и завалил бы он пьяное быдло, то его же потом затаскали.
знаю я таких баб, их бьют просят о помощи а потом на суде орут и виноватым сделают.
мол была любофф моркофф

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Гость

21:32:24 04-06-2024

Дикость. И это в самой читающей и грамотной стране в мире?

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Гость

10:12:34 05-06-2024

Гость (21:32:24 04-06-2024) Дикость. И это в самой читающей и грамотной стране в мире?... Это уже другая страна.

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Гость

07:45:39 05-06-2024

Почему нельзя предположить, что он мог воевать за Родину? Что в этом стыдного?

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