В Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда

С рельсов сошло 42 вагона

22 декабря 2024, 13:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

В Чернышевском районе Забайкальского края на перегоне станций Бушулей – Жирекен столкнулись два грузовых поезда. С рельсов сошли 42 вагона. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, столкновение произошло около 07:30 по местному времени (01:30 мск) на 6623-м километре Забайкальской железной дороги. У первого поезда сошло 35 вагонов, а у второго – семь вагонов, груженных углем.

"Движение полностью приостановлено в обоих направлениях. Обстоятельства происшествия уточняются", – пишет ведомство.

На место происшествия выехал восстановительный поезд. Угрозы экологической безопасности нет, пострадавших также не зафиксировано.