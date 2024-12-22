В Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда
С рельсов сошло 42 вагона
22 декабря 2024, 13:30, ИА Амител
В Чернышевском районе Забайкальского края на перегоне станций Бушулей – Жирекен столкнулись два грузовых поезда. С рельсов сошли 42 вагона. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, столкновение произошло около 07:30 по местному времени (01:30 мск) на 6623-м километре Забайкальской железной дороги. У первого поезда сошло 35 вагонов, а у второго – семь вагонов, груженных углем.
"Движение полностью приостановлено в обоих направлениях. Обстоятельства происшествия уточняются", – пишет ведомство.
На место происшествия выехал восстановительный поезд. Угрозы экологической безопасности нет, пострадавших также не зафиксировано.
14:27:24 22-12-2024
что началось-то с поездами?