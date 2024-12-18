СК возбудил уголовное дело после столкновения поездов в Мурманской области

Возбуждено дело о нарушении правил безопасности на транспорте

18 декабря 2024, 23:05, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Следственный комитет возбудил уголовное дело после столкновения пассажирского и грузового поездов на станции Княжая в Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

"По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", – уточнили в ведомстве.

Следователи выясняют обстоятельства аварии.

Столкновение произошло при прибытии пассажирского поезда № 11 Мурманск – Санкт-Петербург. С рельсов сошли три пассажирских и несколько грузовых вагонов.

На место ЧП прибыли медики и спасатели. Информация о пострадавших уточняется.