СК возбудил уголовное дело после столкновения поездов в Мурманской области
Возбуждено дело о нарушении правил безопасности на транспорте
18 декабря 2024, 23:05, ИА Амител
Следственный комитет возбудил уголовное дело после столкновения пассажирского и грузового поездов на станции Княжая в Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте.
"По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", – уточнили в ведомстве.
Следователи выясняют обстоятельства аварии.
Столкновение произошло при прибытии пассажирского поезда № 11 Мурманск – Санкт-Петербург. С рельсов сошли три пассажирских и несколько грузовых вагонов.
На место ЧП прибыли медики и спасатели. Информация о пострадавших уточняется.
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