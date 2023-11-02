В Замбии более 300 человек заразились сибирской язвой

Четверо из них скончались

02 ноября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Замбии произошла вспышка сибирской язвы, пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения страны Силвию Масебо.

По ее данным, число заболевших достигло 335, скончались четыре человека. Зараженных нашли в шести провинциях страны из десяти.

Министр отметила, что все заразившиеся употребляли мясо животных, пораженных сибирской язвой.

Сибирская язва – крайне опасная инфекционная болезнь, которая передается от животных к человеку. При интоксикации на коже появляются карбункулы и повышается температура тела. Если болезнь не обнаружить на стадии респираторной формы, то летальность может составить 90%.