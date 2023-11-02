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В Замбии более 300 человек заразились сибирской язвой

Четверо из них скончались

02 ноября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Замбии произошла вспышка сибирской язвы, пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения страны Силвию Масебо.

По ее данным, число заболевших достигло 335, скончались четыре человека. Зараженных нашли в шести провинциях страны из десяти.

Министр отметила, что все заразившиеся употребляли мясо животных, пораженных сибирской язвой.

Сибирская язва – крайне опасная инфекционная болезнь, которая передается от животных к человеку. При интоксикации на коже появляются карбункулы и повышается температура тела. Если болезнь не обнаружить на стадии респираторной формы, то летальность может составить 90%.

здравоохранение Африка

Комментарии 1

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Гость

13:49:36 02-11-2023

Наговоры на Сибирь: где Сибирь, и где Замбия.

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