Врач назвал способы защититься от сибирской язвы

Возбудитель сибирской язвы может существовать в двух формах

27 марта 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Чтобы обезопаситься от сибирской язвы, нельзя есть недоваренное и сырое мясо. Об этом "Комсомольской правде" рассказал заслуженный врач России Михаил Каган.

"Сибирская язва не передаётся от человека к человеку. Это значит, что вы не можете заразиться ею от больного человека, как при ковиде или гриппе. Если вы посещаете районы, где есть вспышка, не ешьте сырое или недоваренное мясо. Избегайте контакта с домашним скотом, продуктами животного происхождения и тушами животных", – указал медик.

По его словам, жители районов, где происходит вспышка сибирской язвы, могут заразиться при контакте с мясом животных. Более того, небезопасно даже прикосновение к частям животных, таким как шкуры, или к изделиям из них – например, к барабанам из шкур.

Коган напомнил, что возбудитель сибирской язвы может существовать в двух формах: вегетативной и споровой. В первом случае возбудитель быстро гибнет под прямыми солнечными лучами, при прогревании или при воздействии дезинфицирующих средств. А споровая форма сохраняет жизнеспособность в течение десятилетий.

"Поскольку в бытовых условиях невозможно доподлинно установить форму возбудителя, длительное кипячение мяса при варке свыше получаса – достаточная мера, чтобы минимизировать шанс выживания возбудителя", – подчеркнул медик.

При этом жарка мяса не снижает риски, поскольку процесс приготовления по длительности не достаточен для уничтожения споровой формы.

Ранее сибирский вирусолог рассказал, грозит ли России вспышка сибирской язвы.