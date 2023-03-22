НОВОСТИЭкология

В заповедник на Алтае упал кусок космического корабля

Район падения очистили, фрагмент ракетоносителя вывезли

22 марта 2023, 07:39, ИА Амител

Из Алтайского государственного природного биосферного заповедника вывезли фрагмент ракетоносителя, сообщается на странице парка во "ВКонтакте".

"Сотрудники заповедника совместно с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры совершают плановые облёты территории участков заповедника, находящихся в зоне риска падения элементов ракетоносителя, отделяющихся после запуска ракеты", – говорится в сообщении.

В ходе недавнего облёта территории были обнаружены фрагменты отделяющихся частей. Район падения очистили, фрагмент ракетоносителя вывезли.

Комментарии 1

  • В фильме "Время первых" есть эпизод,в котором уже приземлившиеся космонавты Леонов и Белов в скафандрах страдают от холода,опёршись снаружи о корпус уже спустившегося аппарата.Хочется им посоветовать:"Вы в избу-то зайдите".Вообще,неплохая режиссёрская находка,не зря этот фильм называют антисоветской сказкой.
    22 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров