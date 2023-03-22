В заповедник на Алтае упал кусок космического корабля

Район падения очистили, фрагмент ракетоносителя вывезли

22 марта 2023, 07:39, ИА Амител









Биосферный заповедник / Фото: vk.com/altzapovednik

Из Алтайского государственного природного биосферного заповедника вывезли фрагмент ракетоносителя, сообщается на странице парка во "ВКонтакте".

"Сотрудники заповедника совместно с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры совершают плановые облёты территории участков заповедника, находящихся в зоне риска падения элементов ракетоносителя, отделяющихся после запуска ракеты", – говорится в сообщении.

В ходе недавнего облёта территории были обнаружены фрагменты отделяющихся частей. Район падения очистили, фрагмент ракетоносителя вывезли.