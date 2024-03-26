В Заринске девочка упала на неочищенном тротуаре и месяц ходила с ненужным гипсом
Прокуратура начала проверку после того, как мама рассказала о происшествии в социальных сетях
26 марта 2024, 20:20, ИА Амител
Прокуратура начала проверку после травмирования ребенка после информации о падении ребенка на неочищенном тротуаре в Заринске. Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующее поручение дал прокурор Алтайского края Антон Герман.
По сообщениям СМИ, инцидент произошел 18 января. Ребенок упал и получил травму. В центральной городской больнице города у девочки диагностировали перелом наложили гипс. Спустя месяц диагноз не подтвердился.
"В ходе проверки будет дана оценка содержанию уличной дорожной сети в городе Заринске уполномоченным органом, установлены причины и условия произошедшего.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
21:16:32 26-03-2024
Если : "в центральной городской больнице города у девочки диагностировали перелом наложили гипс", то в какой момент он стал не нужным?
22:11:59 26-03-2024
в ходе проверки недоучкам медикам не хотят дать оценку? ах, да... их же нельзя осуждать, в свете последних тенденций.
22:29:29 26-03-2024
Элен без ребят (22:11:59 26-03-2024) в ходе проверки недоучкам медикам не хотят дать оценку? ах, ... Да всех уже осудили и уволили давным-давно. Скоро вас, бездельников интернетных, лечить позовут. Вы ж лучше любых врачей во всём разбираетесь))
07:15:19 27-03-2024
Элен без ребят (22:11:59 26-03-2024) в ходе проверки недоучкам медикам не хотят дать оценку? ах, ... Не доходит, что у ребенка могло всё быстро восстановиться. Так, что даже следов не осталось.
08:23:26 27-03-2024
Гость (07:15:19 27-03-2024) Не доходит, что у ребенка могло всё быстро восстановиться. Т... А где то, кроме заголовка статьи, опровергается перелом? Наезд то вообще на дорожникоа - девочка сломала руку подскользнувшись на тротуаре.
07:30:48 27-03-2024
у детей часто переломы по типу зеленой веточки, через месяц его действительно не увидишь...
08:02:00 27-03-2024
В свое время у ребенка после травмы не могди четко сказать, а был ли перелом? Тот снимок. что сделали в травмпункте, "погоду "показывал, сначала врачи из трвмпункта не могли дать четкого ответа, потом врач в больнице, куда отправили, тоже сказал-вроде да, а вроде нет, ну вам что, пусть будет перелом. По факту, надо было "выключить" ребенка на полгода из социума, т.к. "перелом" вроде был компрессионный-кто сталкивался,знает-3-4 недели неподвижности, потом надомное обучение,корсет, ЛФК и долгое восстановление... В общем, сделали за свой счет МРТ и диагноз не подтвердился.
08:24:46 27-03-2024
123 (07:30:48 27-03-2024) у детей часто переломы по типу зеленой веточки, через месяц ... Никто не опровергает перелом.
08:25:53 27-03-2024
гость (08:02:00 27-03-2024) В свое время у ребенка после травмы не могди четко сказать, ... Речь не про перелом, а про дорожников.