В Заринске девочка упала на неочищенном тротуаре и месяц ходила с ненужным гипсом

Прокуратура начала проверку после того, как мама рассказала о происшествии в социальных сетях

26 марта 2024, 20:20, ИА Амител

Человек с костылем / Фото: unsplash.com

Прокуратура начала проверку после травмирования ребенка после информации о падении ребенка на неочищенном тротуаре в Заринске. Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующее поручение дал прокурор Алтайского края Антон Герман.

По сообщениям СМИ, инцидент произошел 18 января. Ребенок упал и получил травму. В центральной городской больнице города у девочки диагностировали перелом наложили гипс. Спустя месяц диагноз не подтвердился.

"В ходе проверки будет дана оценка содержанию уличной дорожной сети в городе Заринске уполномоченным органом, установлены причины и условия произошедшего.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.