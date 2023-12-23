В Заринске проходит прощание с танцором Дмитрием Красиловым
Известный на всю Россию танцор умер 18 декабря в Москве
23 декабря 2023, 13:25, ИА Амител
Прощание с танцором и шоуменом Дмитрием Красиловым проходит в Заринске 23 декабря. Об этом сообщает "Толк".
По данным издания, на церемонию в Вознесенскую церковь пришло больше ста человек. Однако пока в храм пускают только родственников.
Близкие Красилова рассказали, что в последний раз он был в Заринске на День матери. А недавно подарил маме машину на юбилей.
Дмитрий Красилов скончался 18 декабря в Москве на 30-м году жизни. СМИ сообщали, что причиной смерти могла стать эндокринопатия.
22 декабря в Москве состоялось прощание с артистом, на котором побывали блогеры и звезды. Перед выносом гроба собравшиеся простились с Красиловым овациями. Похороны пройдут в его родном городе Заринске.
16:11:54 23-12-2023
Блин, ну сколько можно? Ну, умер человек, зачем столько не заслуженных посмертных дифирамбов? Осталось написать, что посмертно присвоят звание заслуженного! К чему всё это? Если бы не писали СТОЛЬКО, люди бы более прониклись сожалением об усопшем... А то какая-то хроника событий!
08:43:17 24-12-2023
Юс (16:11:54 23-12-2023) Блин, ну сколько можно? Ну, умер человек, зачем столько не з... Скажите, а какие новости хотели бы видеть вы?
16:00:26 24-12-2023
Гость (08:43:17 24-12-2023) Скажите, а какие новости хотели бы видеть вы? ... Любите некрологи читать?
09:26:06 24-12-2023
Юс (16:11:54 23-12-2023) Блин, ну сколько можно? Ну, умер человек, зачем столько не з... Когда копыта откинете, Вам столько внимания, слава Богу, не будет.
15:58:51 24-12-2023
Гость (09:26:06 24-12-2023) Когда копыта откинете, Вам столько внимания, слава Богу, не ... Мне это уже будет по барабану)))
18:48:09 23-12-2023
Кто такой и что полезного сделал...
22:41:32 23-12-2023
Гена (18:48:09 23-12-2023) Кто такой и что полезного сделал... ... Простой парень из Заринска. Сумел продвинуться в шоубизнесе. Жалко его...
09:40:42 24-12-2023
Гость (22:41:32 23-12-2023) Простой парень из Заринска. Сумел продвинуться в шоубизнесе.... Не, не жалко. Людей, продвигающихся за счет своих отвратительных данных, не жалко. Образ жирдяя а-ля Картункова из КВН - очень и очень уныл.
10:52:43 24-12-2023
Гена (18:48:09 23-12-2023) Кто такой и что полезного сделал... ... Приносил радость людям. Своею нелепостью и целеустремленностью в шоубизнесе.