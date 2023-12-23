В Заринске проходит прощание с танцором Дмитрием Красиловым

Известный на всю Россию танцор умер 18 декабря в Москве

23 декабря 2023, 13:25, ИА Амител

Дмитрий Красилов / Фото: со страницы Дмитрия Красилова во "ВКонтакте"

Прощание с танцором и шоуменом Дмитрием Красиловым проходит в Заринске 23 декабря. Об этом сообщает "Толк".

По данным издания, на церемонию в Вознесенскую церковь пришло больше ста человек. Однако пока в храм пускают только родственников.

Близкие Красилова рассказали, что в последний раз он был в Заринске на День матери. А недавно подарил маме машину на юбилей.

Дмитрий Красилов скончался 18 декабря в Москве на 30-м году жизни. СМИ сообщали, что причиной смерти могла стать эндокринопатия.

22 декабря в Москве состоялось прощание с артистом, на котором побывали блогеры и звезды. Перед выносом гроба собравшиеся простились с Красиловым овациями. Похороны пройдут в его родном городе Заринске.