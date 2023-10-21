В Заринске проводят капремонт в здании скорой и неотложной помощи

На эти цели выделили 22 миллиона рублей

21 октября 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Заринске с сентября капитально ремонтируют здание скорой и неотложной помощи центральной городской больницы, сообщили в Минстрое Алтайского края.

Здесь восстановят несущую способность конструктивных элементов, изменят планировку, заменят инженерные системы, а также сделают шатровую крышу и утеплят фасад.

Общая стоимость работ составит больше 22 миллионов рублей. Деньги выделили из регионального бюджета.

Ранее стало известно, что рубцовская горбольница № 2 получит 28 миллионов рублей на ремонт помещений отделения анестезиологии и реанимации.