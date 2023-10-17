В Заринске заканчивается капремонт музыкальной школы почти за 44 млн рублей

По словам Томенко, до конца 2023 года дети вернутся к занятиям в обновленном здании

17 октября 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

В Заринске заканчивается капремонт в музыкальной школе № 2. Губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале отметил, что жители города беспокоились за ее состояние и направляли обращения к властям с просьбой отремонтировать здание.

Кроме 10 млн рублей из краевого бюджета на работы выделили еще около 34 млн по федеральному нацпроекту "Культура". Ремонт начался в апреле – на это время все занятия перенесли в другие учреждения, чтобы обучение детей музыке не прерывалось. Однако до конца 2023 года дети вернутся в обновленную школу.

Губернатор также напомнил, что федеральные средства удалось привлечь и на обновление музея "Мемориал Славы" в Заринске. В проект с интересной экспозицией о Великой Отечественной войне вложили 18 млн рублей. Работы уже завершены, открытие запланировано на первую половину ноября.

"Здание музея – памятник истории регионального значения. Важно, что все работы были проведены бережно. Приятно видеть, как из года в год музей преображается. В прошлом году в его залах появились технические новинки – тоже в том числе благодаря федеральной поддержке в рамках нацпроекта", – написал губернатор.