В Затоне сняли режим повышенной готовности, который вводили из-за паводка

Уровень воды утром 10 июня составлял 487 см, что на 73 см ниже критической отметки

10 июня 2024, 14:01, ИА Амител

Паводок в Затоне / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В барнаульском микрорайоне Затон сняли режим повышенной готовности, введенный из-за паводка, сообщили в мэрии.

На утро 10 июня уровень воды в Оби составил 487 см, упав за прошедшие сутки на 5 см. При этом критической для населенного пункта является отметка 560 см выше нуля водомерного поста.

В связи с улучшением ситуации режим решили снять.

Тем не менее в микрорайоне остается ограниченным движение на остров Шубинский – проезд туда осуществляется по понтонному мосту.