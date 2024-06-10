В Затоне сняли режим повышенной готовности, который вводили из-за паводка
Уровень воды утром 10 июня составлял 487 см, что на 73 см ниже критической отметки
10 июня 2024, 14:01, ИА Амител
Паводок в Затоне / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
В барнаульском микрорайоне Затон сняли режим повышенной готовности, введенный из-за паводка, сообщили в мэрии.
На утро 10 июня уровень воды в Оби составил 487 см, упав за прошедшие сутки на 5 см. При этом критической для населенного пункта является отметка 560 см выше нуля водомерного поста.
В связи с улучшением ситуации режим решили снять.
Тем не менее в микрорайоне остается ограниченным движение на остров Шубинский – проезд туда осуществляется по понтонному мосту.
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