Жителей Затона топит каждый год, но покидать родной поселок они не собираются

04 июня 2024, 10:36, Антон Дегтярев

Паводок в Затоне / Фото: Алина Богомолова

Многострадальный поселок с говорящим названием Затон знает каждый барнаулец, ведь из года в год микрорайон топит талыми водами. Бывает – сильно, а порой – терпимо. В 2024 году в Затон пришел настоящий, серьезный паводок – местные говорят, что не видели такого уже 10 лет, с 2014 года. Вода пока не зашла в дома, однако затопила дороги и погреба, участки и огороды с посадками. Жители поселка пробираются домой по оставшимся сухим "островкам" и надеются, что вода больше подниматься не будет. Они переживают из-за уплывших в Обь моркови и картофеля, но в один голос говорят, что никуда переезжать не собираются. Как живут и переживают паводок жители этого особого поселка, выяснял корреспондент amic.ru, побывавший в Затоне.

Справка: В 2024 году паводок в Затоне начался в середине мая. 21 мая уровень воды в Оби превысил 570 см выше нуля водомерного поста при критической отметке 540 см. В Затоне ввели режим повышенной готовности, а службы Барнаула и Центрального района перевели в режим круглосуточного дежурства. Работники МЧС в поселке подсыпали дамбы, сделали гидрозатвор и установили дополнительные вешки на улице Заобской. 28 мая на улице 2-й Озерной поставили водоналивную дамбу протяженностью 100 метров. Дополнительно построили 500 метров защитных валов и обновили 2 км уже существующих. Так удалось снять угрозу подтопления более 40 приусадебных участков. Для жителей Затона организовали пункт временного размещения, которым воспользовались 89 человек (площадка рассчитала на 100 человек). В конце мая вода начала спадать. И жители вернулись по домам.

"Кто посадил огороды, теперь жалеют"

По обеим сторонам дороги при въезде в Затон стоит вода, залившая поля и деревья. Некоторые жители этим пользуются и ставят удочки, чтобы поймать себе рыбу на ужин. У таблички с названием поселка – машина МЧС, откачивает воду. С окраины видны наваленные дамбы, призванные защитить дома жителей от разлива реки. В общем, о паводке говорит все. И таксисты, которых сюда вызывают, первым делом спрашивают пассажиров, насколько сильно затоплен Затон.

Въезд в поселок Затон / Фото: amic.ru

Местные, на первый взгляд, хранят поразительное спокойствие. Но в огороде посадки делают позже – вдруг придет большая вода и смоет все усилия в Обь.

"Я живу за мостом, там еще воды нет. А справа от моста – улица Пароходная, там все затопило. Огороды там топит. Поэтому многие еще ничего и не сажают, потому что боятся", – рассказывает amic.ru одна из жительниц Затона.

В поселке нас то и дело встречали "венецианские" пейзажи: дома, в нескольких метрах от которых стоит река, правда, больше похожая на болото, – с затопленными деревьями и квакающими лягушками. До жилищ вода пока не дошла. Но местные говорят, что в случае роста уровня Оби это лишь вопрос нескольких часов.

"До паводка все ходили по дороге рядом с берегом. Сейчас там уже все затопило, больше не пройти. Если шагать прямо – дорога заканчивается, там все в воде. Так что надо обходить. Пройти по дорогам вообще трудно. Все размыло, везде грязь и вода. Если бы еще на несколько сантиметров вода поднялась, все было бы в ней. Вот люди и не сажают огороды. А кто посадил, теперь жалеют. У меня сестра живет возле остановки на улице Лоцманской, 22, там вода уже в огороде стоит, все затопило. У нас ситуация получше, но пока ждем", – поделился местный житель Александр.

Дорога около одного из домов / Фото: Алина Богомолова

"Вдруг вода пойдет дальше"

И действительно – по дорогам в Затоне сейчас и пройти, и проехать затруднительно. Из-за разлива реки и из-за дождей они превратились в месиво. Где-то пробраться вообще невозможно, а где-то приходится лезть вдоль забора, стараясь не соскользнуть в воду и грязь.

По узким тропам ходит на работу и обратно Светлана. Узнав, что разговаривает с журналистом, женщина возмущенно делится накипевшим: на их берегу нет ни земляной, ни водоналивной дамбы. И вода просто идет вперед, не встречая препятствий.

"Дорогу не подсыпали, поэтому ее и размыло паводком. Тропа уходит вниз, ее замывает, получается ров, рытвина с каждым годом все больше. До нашей улицы осталось всего ничего. Все пишут, что якобы что-то делают. А нам страшно – вдруг вода пойдет дальше, на наши участки? Мы хотим посадить огород, у нас собаки, мы не хотим тонуть. В 2014 году у нас вода была до половины дома. А все потому, что переулок не подсыпают. Я вчера позвонила в администрацию затоновскую, а что толку? Говорят: "Мы взяли на заметку". Какая заметка, если мы скоро поплывем?" – рассказывает женщина.

Светлана говорит, что уехать из Затона не может: здесь у нее жили родственники, и в этом же поселке они похоронены.

"У меня дом остался еще от прабабушки, она была коренным жителем. Я с детства у бабушки тут жила. Это моя душа. Не могу бросить и уехать. Как бросить? Родина – это то, что в душе", – отметила Светлана.

Улица Светланы в Затоне / Фото: Алина Богомолова

"А там вообще люди плавают"

Недалеко от Светланы живет семейная пара – Наталья и Сергей Бурлак. Вода подошла уже вплотную к их дому. Даже метровой полосы земли от воды до их забора нет. Если открыть калитку, река будет прямо под ногами. Чтобы "искупаться", достаточно просто сделать шаг. Поэтому выйти с территории сейчас можно только через задние ворота. Еще немного – и вода зайдет в огород, опасаются супруги. Погреб уже затопило.

"Забор подмывается, и он начинает заваливаться. Все из-за этой дороги. Мусоровозки приезжают, выбивают ямины. И в итоге дорогу топит и нас топит, соответственно. Мы писали жалобу властям в начале апреля, но ничего не помогает. Еще немного – и вода к нам может зайти. При этом огород мы подсыпали – иначе никак. В погребе вода уже поднялась почти на метр, но это не предел. И пока паводок уйдет – погреб наберется полный. Под землей вода просачивается. И это при том, что у нас место высокое. Где низко – там вообще люди плавают", – отметила Наталья Бурлак.

Вода у дома семьи Бурлак / Фото: Алина Богомолова

Женщина говорит, что ситуация могла быть и хуже: помогла глиняная дамба, которую здесь насыпали перед паводком. Наталья уверена: если бы ее не сделали, "в воде было бы все, включая дорогу".

При этом Наталья удивляется тому, что власти не позволяют жителям самим подсыпать свои участки, чтобы избежать затопления.

"У нас за школой женщина живет низко к берегу, и она насыпала сама строительный мусор и сверху песочком присыпала, чтобы до нее вода не добралась. Администрация же ничего не сделала. Власти узнали и говорят: "Почему своевольничаете?" Она в шоке была. Отвечает: "У меня вода подступает, я поэтому берег подняла себе повыше", – рассказывает Наталья.

Светлана Бурлак (слева) / Фото: Алина Богомолова

"Хуже станет – нам привыкать что ли?"

На этой же улице живет и Николай Куликов. По его словам, в сравнении с 2014 годом в Затоне "ситуация нормальная". Говорит, что в этом году в его огород вода зашла и пока "стоит по краям". А вот соседке повезло меньше.

"У меня насыпано, а у соседки нет, так у нее плывет все. Там, где не подсыпано, там и подтопило сильнее всего. Сильно вода поднялась на лугах – вроде как больше чем на метр. У меня лично редиска пострадала, лук к соседям "уползает". Но сейчас, говорят, вода на убыль пошла. Будем надеяться, что переживем. Хуже станет – нам привыкать что ли? Кто долго здесь живет – привыкшие", – говорит мужчина.

Справка: В 2014 году в Затоне случился крупнейший паводок в истории населенного пункта. Тогда наводнение затронуло сразу несколько регионов Сибири: Алтайский край, Горный Алтай, республики Хакасия и Тыва. Одной из причин стали непрекращающиеся ливневые дожди, которые шли с 30 мая по 2 июня 2014 года. Сильнее всего пострадал Алтайский край, где подтопило более 2,3 тысячи жилых домов в 29 населенных пунктах. В Затоне вода поднялась до уровня 7,42 метра при критической отметке 5,4 метра, побив рекорд 1969 года (7,34 метра). Тогда в поселке затопило большую часть домов, люди несколько дней жили на крышах или в пунктах временного размещения. По поселку курсировали лодки МЧС, которые вывозили всех желающих. Из-за подтоплений закрыли автомобильную трассу на Барнаул. Люди могли добраться до краевой столицы только на теплоходе. После паводка 148 жителей Затона получили новые квартиры на ул. Сергея Ускова в Барнауле.

Вода в погребе у Сергея и Натальи Бурлак / Фото: Алина Богомолова

Наталья живет, по ее словам, "далековато от берега" и уже все посадила. Теперь женщина боится за урожай, но надеется, что пик паводка позади.

"Всегда боимся, что вода подойдет. Уже все посадили, и теперь ходим, волнуемся. Но начала вода спадать, и думаем, что хуже не будет. Мы успокоились, потому что последние несколько лет не было воды. Это в первый раз за эти годы, что пошел паводок. Но все не так страшно", – поделилась она.

Посадила огород и пенсионерка Валентина Семенова. Ее участок не подтопило. А вот у соседей ситуация хуже.

"Мне еще сантиметров 40 надо, чтобы поднялась вода. У соседей все затопило, все посадки, картошку, лук, морковку в том числе. Они пониже находятся, не поднимали огород, а я подняла. У меня только погреб затоплен, а у них, кажется, и к дому вода подошла. Вообще, с 2014 года это самый сильный паводок. Но сейчас вроде вода убывает, так что ничего страшного. У меня есть замер, каждый день измеряю. Да и дамбу подсыпают. Так что надеемся на лучшее", – сказала она.

Затопленная детская площадка в Затоне / Фото: Алина Богомолова

"Если вода поднимется, будем во всеоружии"

Спокойствие сохраняют и жители левого берега Затона – того, где МЧС как раз поставило водоналивную дамбу. Владимира Старцева мы встретили как раз у водоналивной дамбы. Прямо за ней находится его дом, от которого до воды всего метров шесть. Раньше расстояние было около 12 метров, отметил он.

Владимир Старцев не верит, что вода может дойти до его дома. А если ситуация ухудшится, то от резиновой дамбы "не будет никакого толку", говорит мужчина.

"Если вода прибудет, она и слева и справа от этой дамбы может пойти и все затопить. Лучше отсыпать берег, чем такое делать. Тогда все будет в порядке. Но вроде вода остановилась. Думаем, что дальше река не пойдет. Такие потопы бывают. Вот в 2014 году было плохо. Вода в дом заходила. Я жил на крыше неделю. А сейчас только погреб затопило. Мы привыкшие и тревог нет. Если вода поднимется, будем во всеоружии", – отметил он.

Водоналивная дамба в Затоне / Фото: Алина Богомолова

Какая ситуация с паводком сейчас?

Уровень воды в Оби постепенно снижается. На утро 2 июня, по данным Алтайского ЦГМС, он составлял 566 см над нулем водомерного поста – за сутки минус 3 см. 3 июня в мэрии сообщили, что уровень воды снизился до 560 см.

На 1 июня в Затоне оставалось затоплено 100 участков (на них живет 218 человек, в том числе 48 детей и 6 инвалидов), из них 57 – паводковыми водами, остальные – грунтовыми. Подтопленных жилых домов не было. Кроме того, подтопленной была объездная дорога на остров Шубинский, ул. Заобскую, частично – проезжая часть улиц Бортовая, Проточная, Пароходная, проезда Кольцова.

Контроль за ситуацией продолжается, говорят в администрации города. По словам замначальника Алтайского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Александра Люцигера, с 3 июня идет постепенное улучшение паводковой ситуации, "что позволяет говорить о прохождении ее пика". Резкого потепления, которое бы привело к таянию снегозапасов в Республике Алтай, не предвидится, и обильных осадков также не прогнозируется – только локальные и очаговые, грозового типа, отметил Люцигер.

Amic.ru также сделал фоторепортаж из охваченного паводком Затона. Посмотреть его можно здесь.

Напомним, что год назад в "Переговорке" на amic.ru начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров рассказывал, что Затон расположен на территории, которая "задумана природой как место затопления". Он отметил, что "людям желательно переезжать в другое место, но о том, чтобы переселить жителей куда-то против их воли, вопрос даже не стоит".