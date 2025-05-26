В Затоне ввели режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды в Оби возле Барнаула

В настоящее время частично подтоплены 17 придомовых территорий и две дороги

26 мая 2025, 12:02, ИА Амител

Паводок в Затоне / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В барнаульском микрорайоне Затон ввели режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды в Оби, сообщает мэрия.

На утро 26 мая уровень воды составил 549 см над нулем водомерного поста. Как сообщили amic.ru в алтайском Гидрометцентре, за сутки подъем составил шесть сантиметров.

"В настоящее время частично подтоплены 17 придомовых территорий и две дороги: объездная дорога на остров Шубинский и улица Бортовая", – рассказали в мэрии.

Решение ввести режим "повышенной готовности" принято в понедельник, 26 мая, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Соответствующее постановление подписал глава администрации Центрального района Максим Сабына.

Развитие паводковой ситуации находится на ежедневном контроле в администрациях Барнаула и Центрального района.