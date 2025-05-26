В Затоне ввели режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды в Оби возле Барнаула
В настоящее время частично подтоплены 17 придомовых территорий и две дороги
26 мая 2025, 12:02, ИА Амител
В барнаульском микрорайоне Затон ввели режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды в Оби, сообщает мэрия.
На утро 26 мая уровень воды составил 549 см над нулем водомерного поста. Как сообщили amic.ru в алтайском Гидрометцентре, за сутки подъем составил шесть сантиметров.
"В настоящее время частично подтоплены 17 придомовых территорий и две дороги: объездная дорога на остров Шубинский и улица Бортовая", – рассказали в мэрии.
Решение ввести режим "повышенной готовности" принято в понедельник, 26 мая, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Соответствующее постановление подписал глава администрации Центрального района Максим Сабына.
Развитие паводковой ситуации находится на ежедневном контроле в администрациях Барнаула и Центрального района.
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