В Затоне высадили кедры в рамках краевой акции
Молодые деревья буду украшать сразу несколько мест
18 мая 2023, 09:55, ИА Амител
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
В рамках акции "Зелёный Алтай" в Затоне высадили молодые кедры. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Жители района и сотрудники ТОС посадили деревья у Памятного знака воинам-затонцам, павшим в Великой Отечественной войне.
Также молодые деревья будут украшать территорию девятого детсада и шестой школы.
Отмечается, что мероприятие прошло в рамках проекта "Кедры России", который разработан на базе экопитомника "Зеленоградские кедры".
11:40:33 18-05-2023
Так они утонут там...