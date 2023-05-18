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В Затоне высадили кедры в рамках краевой акции

Молодые деревья буду украшать сразу несколько мест

18 мая 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В рамках акции "Зелёный Алтай" в Затоне высадили молодые кедры. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Жители района и сотрудники ТОС посадили деревья у Памятного знака воинам-затонцам, павшим в Великой Отечественной войне.

Также молодые деревья будут украшать территорию девятого детсада и шестой школы.

Отмечается, что мероприятие прошло в рамках проекта "Кедры России", который разработан на базе экопитомника "Зеленоградские кедры". 

Барнаул

Комментарии 1

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Гость

11:40:33 18-05-2023

Так они утонут там...

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