В Затоне высадили кедры в рамках краевой акции

Молодые деревья буду украшать сразу несколько мест

18 мая 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В рамках акции "Зелёный Алтай" в Затоне высадили молодые кедры. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Жители района и сотрудники ТОС посадили деревья у Памятного знака воинам-затонцам, павшим в Великой Отечественной войне.

Также молодые деревья будут украшать территорию девятого детсада и шестой школы.

Отмечается, что мероприятие прошло в рамках проекта "Кедры России", который разработан на базе экопитомника "Зеленоградские кедры".