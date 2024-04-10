В Затоне запретили движение на остров Шубинский
Сейчас люди и машины двигаются по понтонному мосту
10 апреля 2024, 09:45, ИА Амител
Понтонный мост / Фото: pxhere.com
В барнаульском микрорайоне Затон закрыли движение по дороге на остров Шубинский. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"В связи с подъемом уровня воды движение транспорта временно ограничено от улицы Якорной до дороги, идущей к улице Матросской", – сказано в сообщении.
На участке установили ограждения. Люди и транспорт передвигаются по понтонному мосту.
Уровень воды в реке на 20:00 9 апреля составил 439 см над нулем водомерного поста.
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