В Затоне запретили движение на остров Шубинский

Сейчас люди и машины двигаются по понтонному мосту

10 апреля 2024, 09:45, ИА Амител

Понтонный мост / Фото: pxhere.com

В барнаульском микрорайоне Затон закрыли движение по дороге на остров Шубинский. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"В связи с подъемом уровня воды движение транспорта временно ограничено от улицы Якорной до дороги, идущей к улице Матросской", – сказано в сообщении.

На участке установили ограждения. Люди и транспорт передвигаются по понтонному мосту.

Уровень воды в реке на 20:00 9 апреля составил 439 см над нулем водомерного поста.