Дорога жизни. К жителям поселка на Алтае не может приехать скорая из-за низкого моста
Объездные пути весной заливает талыми водами, зимой – засыпает снегом
10 апреля 2024, 07:05, ИА Амител
Жители поселка Правобережного в Рубцовске уже несколько лет пытаются добиться ремонта подвесного моста. Переправа, соединяющая населенный пункт с городом, – узкая и низкая. Из-за этого в поселок не может заехать жизненно важный транспорт, в том числе "пожарка" и скорая. Порой доходит до того, рассказывают жители, что им приходится буквально на руках переносить больного через мост, а уже на другом берегу передавать скорой. Подробнее о ситуации – в материале amic.ru.
Отрезаны от мира
Попытки добиться реконструкции моста в Правобережном начались еще семь лет назад, рассказывает местный активист Виталий Фильчуков. В поселке, расположенном в нескольких километрах от Рубцовска, проживает около 30 семей, в которых есть пожилые и школьники. Подвесной мост в нем – единственная переправа, соединяющая Правобережный с Рубцовском. И его габариты (всего два метра высоты) – настоящая проблема для местных.
"В декабре у нас местному жителю стало плохо. Соседям пришлось везти его личным транспортом и переводить через мост – уже за мостом медики его госпитализировали. И таких случаев было много. Несколько лет назад жителям приходилось переносить больного на простынях через мост в прединсультном состоянии", – рассказал Виталий.
По его словам, чаще всего на вызов приезжают фельдшерские автомобили небольших габаритов, а вот специализированные (реанимация, кардиологическая помощь) проехать уже не смогут. При этом в поселке немало тех, кому доступ к скорой жизненно необходим, – онкобольные и другие пациенты, рассказывает мужчина.
Но скорая – не единственная проблема. Габариты моста не позволяют людям завезти уголь, вызвать технику для откачки сточных вод.
"Уголь завозим в прицепах на маленьких машинах. Потому что если едет машина пять тонн – мост весь боком, перекашивается. Подвесное сооружение на рассчитано на такие объемы", – отмечает собеседник.
Не социально значимый
Активисты неоднократно обращались в администрацию города, к главе региона Виктору Томенко, в профильные ведомства, к депутатам разного уровня с просьбой отремонтировать мост. В беседе с депутатом АКЗС Андреем Чернобаем замминистра транспорта региона Дмитрий Коровин сообщил, что ведомство готово рассмотреть возможность выделить дополнительные деньги на реконструкцию, в случае если будет обоснована его социальная значимость и разработана проектно-сметная документация. Соответствующую рекомендацию ведомство дало администрации Рубцовска.
В мэрии города, в свою очередь, сообщили (ответ тоже имеется в распоряжении редакции), что разработка проекта будет рассмотрена после определения источника финансирования – по предварительным подсчетам, его стоимость составит 20,4 млн рублей. При этом в городе еще три социально значимых моста, которые требуют срочного ремонта, отметили в мэрии.
В горадминистрации посоветовали местным жителям ездить в объезд (около 15 км) – через СНТ № 13 и поселок Вымпел. Но сделать это практически невозможно, объясняет Виталий Фильчуков: зимой дороги засыпает снегом, весной – заливает талыми водами. Единственное время проехать в объезд – лето, и то пока поля не распашут фермеры.
"Доходит даже до абсурда: везу уголь по полю, тормозит фермер, говорит: "Что вы тут едете, это наша земля", – делится мужчина.
Сейчас прокуратура региона проводит проверку по факту доступности медицинской помощи для жителей поселка. Аmic.ru продолжит следить за развитием ситуации.
07:53:24 10-04-2024
Геноцид.
08:12:23 10-04-2024
А потом, почему люди съезжают с деревень... Правда могут в другую переехать, где есть мост
08:44:38 10-04-2024
Откуда активист взял 9 км от города? Там максимум 1 км до рубцовской школы №1.
10:31:28 10-04-2024
Там постоянно живет человек 50, остальные используют как дачи. Там в принципе строить нельзя было - это зона подтопления.