Дорога жизни. К жителям поселка на Алтае не может приехать скорая из-за низкого моста

Объездные пути весной заливает талыми водами, зимой – засыпает снегом

10 апреля 2024, 07:05, ИА Амител

Мост в поселке Правобережный / Фото: Андрей Чернобай

Жители поселка Правобережного в Рубцовске уже несколько лет пытаются добиться ремонта подвесного моста. Переправа, соединяющая населенный пункт с городом, – узкая и низкая. Из-за этого в поселок не может заехать жизненно важный транспорт, в том числе "пожарка" и скорая. Порой доходит до того, рассказывают жители, что им приходится буквально на руках переносить больного через мост, а уже на другом берегу передавать скорой. Подробнее о ситуации – в материале amic.ru.

Отрезаны от мира

Попытки добиться реконструкции моста в Правобережном начались еще семь лет назад, рассказывает местный активист Виталий Фильчуков. В поселке, расположенном в нескольких километрах от Рубцовска, проживает около 30 семей, в которых есть пожилые и школьники. Подвесной мост в нем – единственная переправа, соединяющая Правобережный с Рубцовском. И его габариты (всего два метра высоты) – настоящая проблема для местных.

"В декабре у нас местному жителю стало плохо. Соседям пришлось везти его личным транспортом и переводить через мост – уже за мостом медики его госпитализировали. И таких случаев было много. Несколько лет назад жителям приходилось переносить больного на простынях через мост в прединсультном состоянии", – рассказал Виталий.

По его словам, чаще всего на вызов приезжают фельдшерские автомобили небольших габаритов, а вот специализированные (реанимация, кардиологическая помощь) проехать уже не смогут. При этом в поселке немало тех, кому доступ к скорой жизненно необходим, – онкобольные и другие пациенты, рассказывает мужчина.

Но скорая – не единственная проблема. Габариты моста не позволяют людям завезти уголь, вызвать технику для откачки сточных вод.

"Уголь завозим в прицепах на маленьких машинах. Потому что если едет машина пять тонн – мост весь боком, перекашивается. Подвесное сооружение на рассчитано на такие объемы", – отмечает собеседник.

Не социально значимый

Активисты неоднократно обращались в администрацию города, к главе региона Виктору Томенко, в профильные ведомства, к депутатам разного уровня с просьбой отремонтировать мост. В беседе с депутатом АКЗС Андреем Чернобаем замминистра транспорта региона Дмитрий Коровин сообщил, что ведомство готово рассмотреть возможность выделить дополнительные деньги на реконструкцию, в случае если будет обоснована его социальная значимость и разработана проектно-сметная документация. Соответствующую рекомендацию ведомство дало администрации Рубцовска.

В мэрии города, в свою очередь, сообщили (ответ тоже имеется в распоряжении редакции), что разработка проекта будет рассмотрена после определения источника финансирования – по предварительным подсчетам, его стоимость составит 20,4 млн рублей. При этом в городе еще три социально значимых моста, которые требуют срочного ремонта, отметили в мэрии.

В горадминистрации посоветовали местным жителям ездить в объезд (около 15 км) – через СНТ № 13 и поселок Вымпел. Но сделать это практически невозможно, объясняет Виталий Фильчуков: зимой дороги засыпает снегом, весной – заливает талыми водами. Единственное время проехать в объезд – лето, и то пока поля не распашут фермеры.

"Доходит даже до абсурда: везу уголь по полю, тормозит фермер, говорит: "Что вы тут едете, это наша земля", – делится мужчина.

Один из объездных путей в поселок Правобережный

В объезд добраться в поселок практически невозможно / Фото: Андрей Чернобай

Сейчас прокуратура региона проводит проверку по факту доступности медицинской помощи для жителей поселка. Аmic.ru продолжит следить за развитием ситуации.