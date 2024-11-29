В здоровом теле – здоровый дух. В Алтайском крае активно развивают занятия самбо

"Единая Россия" предлагает сделать этот вид спорта обязательным уроком физкультуры в школах

29 ноября 2024, 16:30, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: пресс-служба "Единой России"

На площадке партии "Единая Россия" состоялось обсуждение проекта "Самбо в школы Алтайского края". На встрече были представители власти, спортивного сообщества и педагоги. Целью мероприятия стало выявление проблем, с которыми сталкиваются образовательные учреждения в реализации проекта и поиск путей их решения.

В проекте участвуют 33 школы из Барнаула, Белокурихи, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода и 13 районов края. Его реализуют с 2020 года. Декан факультета воспитания и социализации института развития образования Елена Лопуга сообщила, что в регионе есть нехватка инфраструктуры (борцовских ковров) в некоторых школах, а в других – тренеров.

Секретарь реготделения "Единой России", председатель общественного совета партийного проекта "Zа самбо" в Алтайском крае Александр Романенко считает, что необходимо создать инфраструктуру для занятий самбо в школах, колледжах и вузах, а также построить современный Центр самбо в регионе.

Обсуждение проекта "Самбо в школы Алтайского края" / Фото: пресс-служба "Единой России"

Он добавил, что "Единая Россия" активно работает над этим в рамках реализации партпроекта "Zа самбо" и соглашения о сотрудничестве с Минспортом и Минобрнауки региона, а также региональным отделением Всероссийской федерации самбо.

По мнению заместителя секретаря реготделения "Единой России", председателя комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяны Ильюченко, главная цель встречи – объединение усилий всех заинтересованных сторон.

Она выразила уверенность в том, что поддержка со стороны региональных министерств спорта и образования позволят улучшить материально-техническое оснащение школ и клубов, а также подготовку кадров. И отметила, что поддержку сначала необходимо направить в те школы, где учителя готовы к работе.

Министр спорта Алтайского края и региональный координатор проекта "Детский спорт" Иван Нифонтов рассказал об опыте работы в этой области. Преподаватели из Заринска поделились информацией об организации Школьной лиги самбо.

Александр Романенко также сообщил, что "Единая Россия" на федеральном уровне предлагает включить самбо в обязательную программу уроков физкультуры. По его словам, это не просто спорт, а система воспитания личности. Сейчас им занимается около шести тысяч человек в Алтайском крае и основная задача – привлечь еще больше молодежи.

По завершении встречи Александр Романенко вручил благодарственные письма педагогам, которые активно содействуют развитию самбо в крае.