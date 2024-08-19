В Железнодорожном районе Барнаула "Новые люди" убрали стихийную свалку

Субботник организовали на проспекте Строителей, между домами № 11а, 13 и 17

19 августа 2024, 15:40, ИА Амител

Субботник / Фото: партия "Новые люди"

В Барнауле партия "Новые люди" навела порядок на проспекте Строителей, между домами № 11а, 13 и 17. Доски, металл, бумага, пластик, бетон - вот далеко не полный перечень всех "сокровищ", которые копились на месте несанкционированной свалки годами.

В субботнике приняли участие депутат Барнаульской Думы Никита Федюнин и активисты партии. Совместными усилиями, вооружившись необходимым инвентарём, партийцы собрали и вывезли 25 мешков мусора, скосили траву.

"Мы увидели информацию о свалке в социальных сетях и решили действовать сами. Пригласили активистов партии, провели субботник, все убрали. Стихийные свалки — это большая проблема для города, и её решение лежит не только в плоскости административных мер. Важна личная ответственность каждого жителя. Надеюсь, наша акция послужит примером для жителей этих домов и здесь не появится новой горы мусора", — рассказал Никита Федюнин.

Экологической повестке "Новые люди" уделяют особое внимание: команда реготделения регулярно участвует в субботниках в разных районах краевой столицы, на государственном уровне замглавы фракции Сардана Авксентьева предложила разработать экологический кодекс, а депутат Георгий Арапов предложил налоги с майнинга тратить на экологию. Как говорят сами "Новые люди", для них экология — это не просто охрана природы. Это образ жизни и образ мысли.