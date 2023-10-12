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В жесткой аварии на Красноармейском пострадали два человека

Прокуратура начала проверку по факту случившегося

12 октября 2023, 08:34, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В результате жесткой аварии возле ТЦ "Первомайский" на проспекте Красноармейском в Барнауле пострадали два человека. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Напомним, вечером 11 октября пьяный водитель иномарки вылетел на трамвайную остановку и сбил девушку. Как оказалось, пострадал еще и молодой человек.

Оба пострадавших живы. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Барнаул ДТП
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Комментарии 5

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я

08:46:20 12-10-2023

очень информативно! (( Когда, хоть, это случилось?

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И что снова

11:10:46 12-10-2023

Не будут приниматься меры? Но сколько этот беспредел будет? Когда же в городе будет порядок. Мэр от вас ждём наведение порядка.

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Гость

12:54:06 12-10-2023

И что снова (11:10:46 12-10-2023) Не будут приниматься меры? Но сколько этот беспредел будет? ... Да Вы скорее от Сергея Булаева дождетесь, чем от мера))))))))))))))

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Гость

13:32:26 12-10-2023

И что снова (11:10:46 12-10-2023) Не будут приниматься меры? Но сколько этот беспредел будет? ... блин, в каждой новости либо мэр, либо губернатор виноват. Куда смотрит? Он же напоил и за руль посадил) Или не, надо что, мэру поручить, чтоб перед каждым выездом водитель дпсников вызывал и они ему разрешение на выезд давали? Или все-таки причина в безответственности пьяного водителя?

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Элен без ребят

15:25:24 12-10-2023

И что снова (11:10:46 12-10-2023) Не будут приниматься меры? Но сколько этот беспредел будет? ... я может не понимаю чего, а причем тут мэр, когда пьяная тварь за рулем? или его мэр связал, накачал бухлом, посадил за руль и отправил в путь? так по-вашему получается, да?

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