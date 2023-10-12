В жесткой аварии на Красноармейском пострадали два человека

Прокуратура начала проверку по факту случившегося

12 октября 2023, 08:34, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В результате жесткой аварии возле ТЦ "Первомайский" на проспекте Красноармейском в Барнауле пострадали два человека. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Напомним, вечером 11 октября пьяный водитель иномарки вылетел на трамвайную остановку и сбил девушку. Как оказалось, пострадал еще и молодой человек.

Оба пострадавших живы. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.