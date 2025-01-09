В Змеиногорске в двухквартирном доме потушили крупный пожар, вспыхнувший из-за печи

Огонь прошелся по площади 90 квадратных метров

09 января 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: mikhail serdyukov / unsplash.com

В Змеиногорске днем 8 января потушили крупный пожар в двухквартирном доме, сообщили в МЧС Алтайского края.

Площадь горения составила около 90 "квадратов". Огонь повредил кровлю и стены в одной из квартир.

На месте работали восемь специалистов на трех единицах техники. Пострадавших нет.

"Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи", – отмечают спасатели.

Всего за сутки 8 января в крае потушили 13 пожаров, в том числе девять – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали одно возгорание.