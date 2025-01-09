В Змеиногорске в двухквартирном доме потушили крупный пожар, вспыхнувший из-за печи
Огонь прошелся по площади 90 квадратных метров
09 января 2025, 09:30, ИА Амител
Фото: mikhail serdyukov / unsplash.com
В Змеиногорске днем 8 января потушили крупный пожар в двухквартирном доме, сообщили в МЧС Алтайского края.
Площадь горения составила около 90 "квадратов". Огонь повредил кровлю и стены в одной из квартир.
На месте работали восемь специалистов на трех единицах техники. Пострадавших нет.
"Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи", – отмечают спасатели.
Всего за сутки 8 января в крае потушили 13 пожаров, в том числе девять – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали одно возгорание.
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