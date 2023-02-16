Древесины – поменьше, патент – подороже. Какие спорные поправки рассмотрит АКЗС

Заключительная зимняя сессия краевого парламента обещает быть жаркой

16 февраля 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

22 февраля пройдёт очередная сессия Алтайского Заксобрания. В отличие от прошлых месяцев повестка заседания оказалась насыщенной проблемными вопросами. Среди них – окончательное "урезание" размера бесплатной деловой древесины для жителей и увеличение нагрузки на предпринимателей, пользующихся патентной системой налогообложения. А ещё народные избранники попробуют вернуть себе полномочия по утверждению плана приватизации и увеличат расходы краевого бюджета сразу на 7,5 млрд рублей. Подробнее о предстоящей сессии Заксобрания – в обзоре amic.ru.

Древесина по максимальной квоте

Краевые парламентарии спустя несколько месяцев вернутся к резонансному закону о бесплатном представлении древесины населению. Как полагает АКЗС, муниципалитеты неправильно подходят к "снабжению" граждан деловой древесиной для собственных нужд.

Так, законом установлено, что для строительства жилого дома выделяется до 100 куб. м деловой древесины, а для его ремонта – до 25 куб. м. Исходя из этого органы местного самоуправления предоставляют всем гражданам деловую древесину по максимальной квоте вне зависимости от реальной потребности, считают в Заксобрании.

Вместе с тем далеко не во всех случаях гражданам для ремонта дома и надворных построек требуется 25 "кубов", а для постройки жилого дома вполне достаточно и 70 "кубов". В результате выдачи древесины по максимальным нормам в большинстве муниципалитетов образовались огромные очереди. Выделяемого на год управлением лесами лимита хватает только на 30-50% от общего числа заявок. Многие не могут получить древесину для строительства и ремонта по три-пять лет.

В этой связи АКЗС предлагает закрепить в законе новые нормы. Так, для строительства жилого дома предлагается выделять 70 куб. м, а для ремонта жилого дома и надворных построек – 15 куб. м.

Слишком прибыльные патенты

АКЗС рассмотрит пакет изменений в закон о патентной системе налогообложения. Она стала востребована в крае с 2021 года, после отмены единого налога на вменённый доход. Патент стал своеобразной заменой ЕНВД.

Размер патента зависит от вида деятельности, потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (ПВГД) и численности жителей населённого пункта, в котором работает бизнесмен. В качестве бонуса с 1 января 2021 года предприниматели также получили возможность уменьшать налоговые выплаты по патенту на сумму уплаченных страховых взносов. Так, предприниматели без наёмных работников могли полностью покрыть стоимость патента за счёт взносов в страховые фонды, их коллеги, имеющие наёмных работников, – до 50% от суммы патента.

Всего за 2022 год на патентную систему налогообложения перешли 17 893 индивидуальных предпринимателя, из них 14 377 воспользовались правом уменьшить сумму патентного налога. Объём вычетов превысил 500 млн рублей, при том, что всего в 2022 году по патенту поступило платежей на сумму чуть более 508 млн рублей.

"Анализ ситуации показал, что установленный в законе фиксированный годовой размер уплаты страховых взносов частично или полностью перекрывает стоимость патента. Это хорошо для предпринимателей, но отрицательно сказывается на доходной части бюджетов наших городов и районов, куда этот налог зачисляется в полном объёме", – констатировал председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Антон Васильев.

В этой связи депутаты намерены скорректировать размеры ПВГД с учётом количества наёмных работников и возможности уменьшения стоимости патента на сумму уплаченных страховых взносов. Предлагается в отношении одного-пяти наёмных работников установить потенциально возможный годовой доход в размере половины от зафиксированного для предпринимателя ПВГД. Если число наёмных работников от 6 до 10, то облагаться налогом будет 75% от ПВГД.

Вопрос предложено рассмотреть в двух чтениях на февральской сессии. В случае его принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Приватизацию – снова в руки депутатов?

А ещё АКЗС силами двух оппозиционных фракций попытается вернуть "отнятые" правительством полномочия. Утверждать план приватизации краевого имущества должны не чиновники, а депутаты. В этом уверены представители эсеров и коммунистов. По их оценке, участие народных избранников сделает этот процесс более открытым.

Руководитель фракции СРЗП Александр Молотов напомнил, что именно АКЗС и утверждало план приватизации до 2017 года. Но тогда, шесть лет назад, решением большинства парламент принял предложение на тот момент губернатора региона Александра Карлина отдать эти полномочия правительству.

В 2019 году, уже при новом главе региона Викторе Томенко, АКЗС позволили частично вернуть некоторые полномочия – теперь парламент получает проект плана приватизации на следующий год для ознакомления.

"Мы можем вносить предложения и замечания, но по факту они носят рекомендательный характер и решение всё равно принимает правительство", – подчеркнул Молотов.

Кстати, на февральской сессии депутатам предстоит заслушать отчёт о результатах приватизации госимущества Алтайского края за 2022 год. С докладом выступит руководитель профильного управления Александр Теплов.

Доходы всё те же, расходы растут

Кроме того, депутаты внесут изменения в закон "О краевом бюджете на 2023 год". Доходы останутся на том же уровне. Расходы же увеличатся на 7,454 млрд рублей – до 165,695 млрд. Таким образом дефицит составит 21,083 млрд.

Дополнительные средства будут направлены:

на финансовую поддержку органов местного самоуправления – 2,727 млрд рублей, в том числе на выплату зарплаты – 957 млн;

увеличение расходов дорожного фонда – 1,533 млрд;

приобретение дорожной и коммунальной техники – 500 млн;

реализацию КАИП и мероприятий по капремонту социально значимых объектов – 1,272 млрд;

укрепление материально-технической базы учреждений соцсферы – 295 млн;

индексацию соцвыплат – 203 млн;

материальную помощь отдельным категориям граждан – 100 млн.

Подробный репортаж с очередной сессии АКЗС читайте на amic.ru 22 февраля.