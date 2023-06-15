Валдису Пельшу сделали экстренную операцию по лечению болезни сердца

В одну из артерий имплантировали специальную металлическую сетку, которая восстановила просвет сосуда

15 июня 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Известному российскому телеведущему Валдису Пельшу провели экстренную операцию по лечению ишемической болезни сердца. Об этом сообщает Mash.

Врачам пришлось вмешаться, чтобы избежать серьезных последствий. В одну из артерий имплантировали специальную металлическую сетку, которая восстановила просвет сосуда.

Ранее сообщалось, что Валдис Пельш самостоятельно обратился за помощью к врачам из-за проблем с сердцем.

Медики приняли решение госпитализировать ведущего.