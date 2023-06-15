Валдису Пельшу сделали экстренную операцию по лечению болезни сердца
В одну из артерий имплантировали специальную металлическую сетку, которая восстановила просвет сосуда
15 июня 2023, 08:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Известному российскому телеведущему Валдису Пельшу провели экстренную операцию по лечению ишемической болезни сердца. Об этом сообщает Mash.
Врачам пришлось вмешаться, чтобы избежать серьезных последствий. В одну из артерий имплантировали специальную металлическую сетку, которая восстановила просвет сосуда.
Ранее сообщалось, что Валдис Пельш самостоятельно обратился за помощью к врачам из-за проблем с сердцем.
Медики приняли решение госпитализировать ведущего.
10:24:27 15-06-2023
Так и написали бы что поставили стенд.
10:57:44 15-06-2023
Стент. Стенд - это другое)