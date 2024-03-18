Валенки кидали, всех блинами угощали. Как прошла "Сибирская Масленица" на Алтае

Фоторепортаж с самых больших масленичных гуляний в Алтайском крае

18 марта 2024, 06:44, ИА Амител

"Сибирская Масленица – 2024" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

16 марта в селе Новотырышкино на территории комплекса "Сибирское подворье" с размахом отметили "Сибирскую Масленицу". Фестиваль проходит в Алтайском крае уже в 17-й раз. В этом году ее посетили, как сообщают организаторы, 27 000 человек.

"Масленичный столб", "Богатырские забеги", спуск на самых креативных санях, конкурс чучел и 10 000 блинов – все это и не только ждало гостей праздника. Привезли вам оттуда солнечный фоторепортаж.