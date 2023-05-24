Валерий Кипелов получил звание заслуженного артиста России

Соответствующий указ Владимира Путина об этом опубликовали сегодня, 24 мая

24 мая 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ музыканту Валерию Кипелову. Как сообщает РИА Новости, соответствующий указ об этом опубликовали сегодня, 24 мая.

Кроме Кипелова, звания удостоились артистка Московского драматического театра имени Гоголя Ирина Выборнова, артистка Московского академического театра имени Маяковского Наталия Филиппова и другие.

Напомним, что Кипелов родился в Москве 12 июля 1958 года. Выступать он начал ещё в 1970-х годах, в составе различных вокально-инструментальных ансамблей. В 1985-м сформировал группу "Ария" – в ней он выступал до 2002 года, после чего ушёл и создал собственную группу "Кипелов".

Отметим, что Валерий Кипелов поддержал специальную военную операцию на Украине, выступал перед ранеными росгвардейцами в госпитале. Находится под санкциями Украины.