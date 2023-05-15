Владимир Путин наградил алтайского художника медалью
Иван Мамонтов рисовал портреты, пейзажи, а также иллюстрировал книги
15 мая 2023, 06:50, ИА Амител
Фото: t.me/tomenko_22/444
Президент России Владимир Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" алтайского художника, члена Союза художников России и Международной Ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО Ивана Мамонтова. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Виктор Томенко.
Глава региона отметил, что художник рисовал портреты Василия Шукшина, Ивана Ползунова и пейзажи Алтайского края.
Также Иван Моисеевич работал над иллюстрациями к книгам Льва Толстого и Антона Чехова.
Иван Мамонтов родился в 1938 году в городе Могоча Читинской области. В Алтайский край его семья вернулась в 1942 году.
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