Валиевой рассказали о допинг-пробе в день выступления на командном турнире

Новость не помешала ей показать хороший результат

01 февраля 2024, 16:22, ИА Амител

Знак олимпиады / Фото: unsplash.com

Российской фигуристке Камиле Валиевой рассказали о положительной допинг-пробе прямо в день выступления с короткой программой на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине. Как сообщает телеканал "360", об этом пишет газета The Times со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, Валиеву уведомили о положительной допинг-пробе лишь 6 февраля. После этого фигуристка участвовала в командном турнире и новость не помешала ей хорошо выступить.

В результате фигуристы заняли первое место в командном зачете, однако золотую медаль после отобрали – после того как Валиеву дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, что теперь первое место в командном турнире занимает США, второе – Япония. Россия опустилась на третье место. Кроме того, Валиеву лишили золота чемпионата Европы 2022 года – первое место заняла другая россиянка, Анна Щербакова.