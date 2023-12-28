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Гори большая и маленькая. Как выглядят новогодние елки депутата Валуева

У народного избранника две новогодние красавицы

28 декабря 2023, 15:27, ИА Амител

Фото: er.ru
Фото: er.ru

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал "Парламентской газете", что в его доме стоит искусственная елка, а на улице наряжена настоящая.

Валуев отметил, что выбор в сторону искусственной ели не связан с экологией. Более того, он назвал мифом все заявления, что массовая рубка елок перед Новым годом вредит экологии, поскольку деревья высаживают заранее специально для этой цели.

"Елка стоит с декабря по февраль. Срубленное дерево за это время просто осыплется", – пояснил он.

А во дворе загородного дома Валуева стоит живая наряженная игрушками и гирляндами елка.

Фото: "Парламентская газета" со ссылкой на личный архив Николая Валуева
Фото: er.ru

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Комментарии 3

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гость

16:53:22 28-12-2023

красиво жить не запретишь!

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Гость

08:28:32 29-12-2023

гость (16:53:22 28-12-2023) красиво жить не запретишь!... а вы себе не можете искуственную елку купить?

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Гость

17:04:59 28-12-2023

почему игрушки и гирлянды не в цветах флага России??? он какой то неправильный депутат... а еще единорос...

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