Гори большая и маленькая. Как выглядят новогодние елки депутата Валуева
У народного избранника две новогодние красавицы
28 декабря 2023, 15:27, ИА Амител
Фото: er.ru
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал "Парламентской газете", что в его доме стоит искусственная елка, а на улице наряжена настоящая.
Валуев отметил, что выбор в сторону искусственной ели не связан с экологией. Более того, он назвал мифом все заявления, что массовая рубка елок перед Новым годом вредит экологии, поскольку деревья высаживают заранее специально для этой цели.
"Елка стоит с декабря по февраль. Срубленное дерево за это время просто осыплется", – пояснил он.
А во дворе загородного дома Валуева стоит живая наряженная игрушками и гирляндами елка.
Фото: "Парламентская газета" со ссылкой на личный архив Николая Валуева
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16:53:22 28-12-2023
красиво жить не запретишь!
08:28:32 29-12-2023
гость (16:53:22 28-12-2023) красиво жить не запретишь!... а вы себе не можете искуственную елку купить?
17:04:59 28-12-2023
почему игрушки и гирлянды не в цветах флага России??? он какой то неправильный депутат... а еще единорос...