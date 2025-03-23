"Валяются шприцы, страшно ходить". Барнаульцы пожаловались на заваленный мусором двор

Напротив стоит детская поликлиника, но с ребенком по двору пройти страшно, говорит жительница краевой столицы

23 марта 2025, 13:00, ИА Амител

Фото: участница сообщества Barnaul 22

Жительница Барнаула пожаловалась на заваленный мусором двор в Малом Прудском переулке, 40. Она рассказала, что двор вовсе не убирается, передает Barnaul 22.

По словам женщины, управляющая компания никак не реагирует на жалобы жильцов. При этом жительница краевой столицы отметила, что ее "посылают" к УК, куда бы она ни обратилась. Куда конкретно обращалась женщина, не указывается.

"Напротив детский сад и детская поликлиника. Повсюду мусор, валяются шприцы – страшно ходить с детьми", – негодует она.

Большинство барнаульцев не встало на сторону женщины. По мнению комментаторов, жильцам стоит самим следить за порядком во дворе своего дома: