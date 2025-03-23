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"Валяются шприцы, страшно ходить". Барнаульцы пожаловались на заваленный мусором двор

Напротив стоит детская поликлиника, но с ребенком по двору пройти страшно, говорит жительница краевой столицы

23 марта 2025, 13:00, ИА Амител

Фото: участница сообщества Barnaul 22

Жительница Барнаула пожаловалась на заваленный мусором двор в Малом Прудском переулке, 40. Она рассказала, что двор вовсе не убирается, передает Barnaul 22.

По словам женщины, управляющая компания никак не реагирует на жалобы жильцов. При этом жительница краевой столицы отметила, что ее "посылают" к УК, куда бы она ни обратилась. Куда конкретно обращалась женщина, не указывается.

"Напротив детский сад и детская поликлиника. Повсюду мусор, валяются шприцы – страшно ходить с детьми", – негодует она.

Большинство барнаульцев не встало на сторону женщины. По мнению комментаторов, жильцам стоит самим следить за порядком во дворе своего дома:

  • "К себе обратиться и к своей совести. Крупногабаритный мусор просто так не кидают. Люди просто свиньями стали".
  • "Субботник организуйте".
  • "А не скажете, кто ж это так [намусорил]?"
  • "Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Старая истина".
Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 11

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Гость

13:57:06 23-03-2025

Ну наконец то здравые ответы нытикам. Судя по картинке, там гораздо больше всяких фантиков и упаковок, оттаявших после тех же детишек, с которыми страшно ходить))

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Гость

14:58:40 23-03-2025

Гость (13:57:06 23-03-2025) Ну наконец то здравые ответы нытикам. Судя по картинке, там ... Обколются и конфеты жрут

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Гость

14:43:14 23-03-2025

В городе не работают УК. Кто из Администрации города за это отвечает? Этому человеку надо уволится, вои с совестью у чиновников пробоемно. Не понятно зачем нужны депутаты в городе, они, как слепые котята...В целом сплошное пренебрежение и к работе и к людям. Есть, конечно, и проблема с людьми, нерях не стало меньше!

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Гость

17:35:37 23-03-2025

Гость (14:43:14 23-03-2025) В городе не работают УК. Кто из Администрации города за это ... Дверь кто-то не смог унести, наверное УК. И в подвале они же накидали. Дворник скорее всего ушел по собственному желанию.

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Горожанин.

14:57:34 23-03-2025

Да, все и везде УК правы! Жители для УК, а не наоборот, пора бы знать "нытикам" и требующим какой-то работы от УК.

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Гость

17:36:28 23-03-2025

Опять детьми прикрываются. Самим-то не надоело?

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Гость

18:24:41 23-03-2025

И такие стихийные свалки по всему городу, а в мерии обсуждают " космические" проекты по переносу трамвайного кольца🙄

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Гость

20:32:13 23-03-2025

Зато все везде обсуждают собачьи отходы. А мусор, который оставляют люди, - на сотни лет. Нам нужен нормальный мэр, который наведет наконец порядок в городе

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Гость

09:08:13 24-03-2025

Гость (20:32:13 23-03-2025) Зато все везде обсуждают собачьи отходы. А мусор, который ос... сотни лет это всего лишь мгновенье мгновения, во вселенной так что не бздите, разложится мусор, но потом

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Гость

21:32:46 23-03-2025

не, судя по всему опять собачники виноваты

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Гость

11:26:31 24-03-2025

Гость (21:32:46 23-03-2025) не, судя по всему опять собачники виноваты... Вероятно вы правы. Сначала за собаками не убирают, а потом сами начинают гадить где попало.

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