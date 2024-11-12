"Вам письмо". В ВТБ рассказали о новой схеме мошенничества

Злоумышленники придумали очередной способ взломать аккаунты на госсервисах

12 ноября 2024, 18:11, ИА Амител

Интернет-мошенник / Фото: unsplash.com

ВТБ предупреждает о новой уловке, которую стали использовать мошенники, чтобы получить данные для вывода средств. Они звонят гражданам, представляясь работниками государственных структур. И просят персональный код, чтобы якобы восстановить доступ к учетной записи.

Звонок поступает с неизвестного номера. Некий "сотрудник госструктуры" уведомляет о необходимости получить заказное письмо. Оно может быть от налоговой службы или другого органа. Для доставки уведомления о письме просят назвать проверочный код. На телефон человека поступает сообщение от государственных порталов с текстом "код восстановления доступа" к учетной записи. Многие понимают, что это мошенничество, и кладут трубку.

Но тут же поступает новый звонок. И уже якобы от настоящего сотрудника того же государственного органа. Но на самом деле это все те злоумышленники, которые теперь пытаются убедить, что ваша учетная запись была взломана и ее надо защитить. И снова просят код из СМСдля восстановления доступа. Тут многие уже верят и сообщают данные.

"Сейчас мы наблюдаем активный рост числа атак в гибридном формате – когда мошенники совмещают методы социальной инженерии и взлом аккаунтов пользователей. По нашим данным, такие звонки составляют уже 30% от общего числа атак. Подобные схемы стали особенно распространены в период уплаты налогов, что делает их еще более опасными", – прокомментировал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Он напомнил, что очень опасно, если доступ к данным ваших аккаунтов на госсервисах и банковским приложениям будут иметь другие люди. Вы можете потерять деньги. Чтобы этого не случилось, никогда не называйте неизвестным людям коды или пароли из СМС по телефону, не предоставляйте личные данные. При любых таких вопросах с неизвестных номеров сразу кладите трубку.

В ВТБ добавляют, что в 2024 году большинство пострадавших от мошенников сами переводили свои средства на неизвестные счета, снимали наличные, отдавали их неизвестным, предоставляли личную информацию.

Ранее в банке рассказали о самых частых схемах телефонного мошенничества в 2024 году. Это звонки от якобы сотрудников банков, операторов связи, представителей государственных органов. И еще одна схема связана с предложением быстро заработать на инвестициях.